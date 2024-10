Das Instrument IQF IM00B1S9KY98 STM GROUP PLC LS -,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.10.2024 und ex Kapitalmassnahme am 31.10.2024The instrument IQF IM00B1S9KY98 STM GROUP PLC LS -,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.10.2024 and ex capital adjustment on 31.10.2024Das Instrument 1BO FR0013258399 BALYO S.A. EO -,08 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 30.10.2024The instrument 1BO FR0013258399 BALYO S.A. EO -,08 EQUITY is traded ex capital adjustment on 30.10.2024Das Instrument MNV6 DE0006553464 MAINOVA AG O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 30.10.2024The instrument MNV6 DE0006553464 MAINOVA AG O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 30.10.2024Das Instrument 1TY NL0013654783 PROSUS NV EO -,05 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.10.2024 und ex Kapitalmassnahme am 31.10.2024The instrument 1TY NL0013654783 PROSUS NV EO -,05 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.10.2024 and ex capital adjustment on 31.10.2024Das Instrument I32 GB00BDHXPJ60 I3 ENERGY PLC LS-,0001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.10.2024 und ex Kapitalmassnahme am 31.10.2024The instrument I32 GB00BDHXPJ60 I3 ENERGY PLC LS-,0001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.10.2024 and ex capital adjustment on 31.10.2024Das Instrument 6WJ JP3920930009 MEDIASEEK INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.10.2024 und ex Kapitalmassnahme am 31.10.2024The instrument 6WJ JP3920930009 MEDIASEEK INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.10.2024 and ex capital adjustment on 31.10.2024Das Instrument 858 SE0009889405 HITECH + DEVELOPMENT WIR. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.10.2024 und ex Kapitalmassnahme am 31.10.2024The instrument 858 SE0009889405 HITECH + DEVELOPMENT WIR. EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.10.2024 and ex capital adjustment on 31.10.2024Das Instrument 2ZT0 FR001400JAP8 ACHETER-LOUER EO 0,002 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.10.2024 und ex Kapitalmassnahme am 31.10.2024The instrument 2ZT0 FR001400JAP8 ACHETER-LOUER EO 0,002 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.10.2024 and ex capital adjustment on 31.10.2024