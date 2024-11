© Foto: Charles Krupa/AP/dpa

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 12.00 h Analystencall) 07:30 Uhr, Deutschland: SFC Energy, Q3-Zahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Imperial Brands, Jahreszahlen 08:00 Uhr, Irland: Medtronic plc, Q2-Zahlen 08:30 Uhr, Schweiz: Nestle, Capital Markets Day 09:00 Uhr, Spanien: CaixaBank, Investor Day 10:00 Uhr, Deutschland: Dekabank, 9-Monatszahlen 10:00 Uhr, Deutschland: Sto, Q3-Zahlen 11:00 Uhr, Schweiz: Swiss Re, Global Economic and Insurance Market Outlook 2025/26 13:00 Uhr, USA: Walmart, …