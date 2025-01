Kalenderwoche 5 am KMU-Anleihemarkt - seit dieser Woche kann die neue Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DFCG6) der FCR Immobilien AG über das Zeichnungstool DirectPlace der Börse Frankfurt sowie direkt über FCR gezeichnet werden. Bis zum 14.02.2025 ist eine Zeichnung ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro möglich. Die neue FCR-Anleihe 2025/30 bietet einen festen Zinssatz von 6,25 % p.a. (jährliche Auszahlung) und hat ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro. Neben dem Zeichnungsstart hat in dieser Woche auch die 1:1-Umtauschmöglichkeit für Inhaber der FCR-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254TQ9) in die neue Anleihe begonnen. Die reconcept GmbH hat aufgrund einer starken Nachfrage erneut das Emissionsvolumen ihres Green Bonds III (ISIN: DE000A382897) erhöht. Die sechsjährige Anleihe, ...

