Aktien Wochenrückblick - DAX und andere Indizes konnten auch diese Woche wieder Rekorde aufweisen, Allzeithochs in Serie. Aber die Luft scheint dünner zu werden. Während am Mittwochmorgen mit 22.935,06 Punkten das - vorerst letzte? - DAX-Allzeithoch markiert werden konnte, ging es noch am selben Tag kräftig runter. Danach stabilisierten sich zwar die Kurse, aber der Höhenflug scheint erstmal gebremst. Ob damit die von immer mehr Anlegern erwartete Korrektur eingeleitet werden könnte, ist noch nicht ganz klar. Nervös ging der Markt in den Freitagshandel, neben schlechten Vorgaben aus dem US-Handel, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...