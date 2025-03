Aktien Wochenrückblick - sah diese Woche nach dem Beginn eines Bärenmarktes aus. Dann kam der Freitag, Grüne machen beim 500 Mrd. EUR Paket mit und auf einmal platzt der Knoten. DAX springt aus dem Tal der Tränen, nimmt locker wieder die 23.000er Marke und könnte am Montag den Lauf in neue Rekordhöhen eröffnen. Zu Beginn der Woche sah es recht düster aus, steigende Zoll-Ängste, Eskalation mit 25% Zoll auf Aluminium und Stahl, reziproke Zölle, Grummeln Richtung China, Drohung wegen Zoll auf Stromexporte in USA… Alles ziemlich schlecht für steigende Kurse - und so fielen die Aktien unter Zuckungen ...

