Sieg gegen Mainz: BVB schöpft wieder Mut im Rennen um Europa

DORTMUND - Nicht glanzvoll, aber effizient: Borussia Dortmund hat den FSV Mainz 05 besiegt und seine Chance auf einen Europapokal-Platz gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac bezwang den Tabellenvierten mit 3:1 (2:0).

Musks KI-Firma schluckt Online-Plattform X



AUSTIN - Tech-Milliardär Elon Musk lässt die Online-Plattform X in seiner KI-Firma xAI aufgehen. Die überraschende Übernahme wurde per Aktiendeal besiegelt, wie Musk bekanntgab. Auch X gehörte zuvor mehrheitlich ihm. Da der Twitter-Nachfolger nun ein Teil von xAI wird, dürfte es rechtlich viel einfacher werden, zum Training der von xAI entwickelten Künstlichen Intelligenz mit dem Namen Grok alle Inhalte der Online-Plattform zu verwenden.

Airbus baut Landeplattform für europäischen Mars-Rover

STEVENAGE - Der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus soll die Landeplattform für den Mars-Rover Rosalind Franklin bauen. Wie schon der Rover soll auch die als ExoMars bezeichnete Plattform im britischen Stevenage entwickelt werden, teilte das Unternehmen mit.

ABB sieht sich bezüglich US-Zöllen gut vorbereitet



ZÜRICH - Der schweizerische Technologiekonzern ABB setzt seit Jahren auf lokale Produktion. Daher sieht Verwaltungsratspräsident Peter Voser sein Unternehmen auch gut auf die neuen US-Zölle vorbereitet. Das sagte der Manager "NZZ am Sonntag".

Ryanair fliegt nach zehn Jahren wieder ab Lübeck



LÜBECK - Nach rund zehn Jahren Pause hat die irischen Billigfluglinie Ryanair den Flugverkehr von Lübeck aus wieder aufgenommen. Am Sonntag hob laut der Homepage des Airports um 13.31 Uhr die erste Maschine in Richtung Mallorca ab. Ursprünglich sollte der Flug bereits um 12.00 Uhr starten.

Großbritannien: WH Smith verschwindet von Einkaufsstraßen

LONDON - Mit seinen Buchhandlungen prägte das britische Traditionsunternehmen WH Smith lange die Innenstädte Großbritanniens - nun soll der Name von den Einkaufsstraßen verschwinden. Etwa 480 Läden werden an das Unternehmen Modella Capital verkauft - für 76 Millionen Pfund (etwa 91 Millionen Euro), wie das Unternehmen mitteilte.

Teslas brennen im Landkreis Verden - Anwohner gewarnt



OTTERSBERG - Sieben Elektroautos sind in Ottersberg (Landkreis Verden) vollständig ausgebrannt. Die Fahrzeuge waren am frühen Morgen vor einem Autohaus von Tesla in Flammen aufgefangen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Euro.

Hochlauf der E-Busflotten im ÖPNV droht zu stocken



BERLIN - E-Busse gehören längst zum festen Bestandteil des öffentlichen Nahverkehrs. Seit Beginn des Jahrzehnts ist der Fahrzeugbestand bei den Verkehrsunternehmen auf fast 3.400 Elektrobusse angestiegen, wie aus einer Untersuchung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC hervorgeht. Fast die Hälfte davon kam innerhalb der vergangenen zwei Jahren neu hinzu.

Analyse: Deutsche Autobauer fallen zurück



STUTTGART - Für die deutschen Autokonzerne lief es im vergangenen Jahr schlechter als für viele ihrer Wettbewerber. Das zeigt eine Analyse, für die die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY die Zahlen der 16 weltweit führenden Hersteller ausgewertet hat. Gemessen an der Umsatzentwicklung lief es nur bei Stellantis schlechter. Die Opel-Mutter verzeichnete ein Minus von 17 Prozent. VW erwirtschaftete 2024 noch ein leichtes Umsatzplus, BWM und Mercedes-Benz machten weniger Geschäft. Insgesamt sanken ihre Erlöse um 2,8 Prozent.

Stromausfälle durch zu viel Photovoltaik?



PULHEIM - An Ostern und Pfingsten rechnen Stromnetz-Experten auch bei sonnigem Wetter nicht mit großflächigen Stromausfällen durch zu viel Solarstrom. Die Haushalte in Deutschland müssten keine Sorge haben, dass es dann zu kritischen Situationen komme, betont der Leiter Systemführung Netze beim Übertragungsnetzbetreiber Amprion, Frank Reyer. Dies gelte auch für sogenannte Hellbrisen, wenn bei sonnigem Wetter zusätzlich Wind wehe und noch mehr erneuerbarer Strom erzeugt werde.



