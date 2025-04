Der DAX ISIN: DE0008469008 hat in der vergangenen Woche 1,38 Prozent zugelegt und ist mit einem Punktestand von 21.206 ins verlängerte Wochenende gegangen. Das Hoch hat man am Donnerstag bei 21.437 Punkten gesehen, das Tief wurde am 14. April mit 20.699 Punkten im Tagesverlauf notiert. 35 Gewinner standen 5 Verlierer gegenüber. Mit einem Wochengewinn von über 20 Prozent war das Energieunternehmen Siemens Energy der Top-Performer im DAX. Mit einem ...

