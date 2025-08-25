The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.08.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.08.2025
.
ISIN Name
CA75889D1096 REGENCY SILVER CORP.
DE000A40ZU49 H+R KGAA INH. O.N.
BMG067231032 AVANCE GAS HLDG DL 0,01
CA00971M4039 AKANDA CORP.
CA03062D1006 AMERICAS GOLD+SILVER CORP
LU0096258446 BGF-US GOV.MORTG.NAM.A2
US16385C1045 CHEMOMAB THERAP. ADR/20
XS2067265392 SUM.BC.HO.A 19/27 REGS
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.08.2025
.
ISIN Name
CA75889D1096 REGENCY SILVER CORP.
DE000A40ZU49 H+R KGAA INH. O.N.
BMG067231032 AVANCE GAS HLDG DL 0,01
CA00971M4039 AKANDA CORP.
CA03062D1006 AMERICAS GOLD+SILVER CORP
LU0096258446 BGF-US GOV.MORTG.NAM.A2
US16385C1045 CHEMOMAB THERAP. ADR/20
XS2067265392 SUM.BC.HO.A 19/27 REGS
© 2025 Xetra Newsboard