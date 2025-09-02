Wachstum aus der Leitung: Veolia, De.mem und GEA setzen auf Wassertechnik

Anzeige / Werbung

Lange galt Wasser in den Finanzmärkten als Randthema. Doch mit zunehmender Wasserknappheit, wachsenden Umweltproblemen und den Folgen des Klimawandels rückt die Ressource verstärkt ins Zentrum wirtschaftlicher und politischer Entscheidungen. Unternehmen, die entlang der Wertschöpfungskette tätig sind - von Versorgern über Technologieanbieter bis zu Maschinenbauern - gewinnen an Aufmerksamkeit.

Veolia: Breiter aufgestellt - und profitabler

Veolia Environment (ISIN: FR0000124141) zählt weltweit zu den größten Playern im Bereich Wasser. Der Konzern versorgt Städte mit Trinkwasser, betreibt Kläranlagen und entwickelt wasserbezogene Industrieprojekte. Auch in der Abfallwirtschaft ist Veolia breit aufgestellt. Anfang Mai 2025 übernahm das Unternehmen die restlichen 30 Prozent seiner Wassertechnologie-Tochter - für einen Kaufpreis von 1,75 Milliarden Euro.

Die Transaktion bringt laut Unternehmensangaben einen zusätzlichen Ergebnisbeitrag von 90 Millionen Euro. Für das Segment erwartet Veolia zwischen 2023 und 2027 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von über zehn Prozent. Die DZ Bank bewertet die Maßnahme in ihrer Analyse vom 7. Mai 2025 als strategisch sinnvoll: "Die Strategie, sich auf rentable Wachstumsthemen und -regionen zu konzentrieren, und die breitere Aufstellung durch die Suez-Übernahme werden sich weiter auszahlen." Der faire Wert für die Veolia-Aktie (ISIN: FR0000124141) liegt laut Studie bei 36,50 Euro.

De.mem: Mit Membrantechnik auf Wachstumskurs

Im Bereich Wasseraufbereitung hat sich das australische Unternehmen De.mem (ISIN: AU000000DEM4) in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. De.mem entwickelt und produziert dezentrale Wasseraufbereitungsanlagen für industrielle Anwendungen - basierend auf eigenen Membranlösungen.

Im Zentrum steht unter anderem eine Ultrafiltrationsmembran mit Graphenoxidanteil, die höhere Durchflussraten ermöglicht. Der Fokus liegt auf technologischer Effizienz und kompakter Bauweise. Im ersten Halbjahr 2025 stiegen die Bareinnahmen auf 15,7 Millionen Australische Dollar - ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Es war das 25. Quartal in Folge mit einem Umsatzanstieg im Vergleich zur jeweiligen Vorjahresperiode.

CEO Andreas Kroell erklärte dazu: "Wir haben uns in den vergangenen Jahren besser entwickelt als der Markt und wollen diesen Trend auch in Zukunft fortsetzen und unsere Marktposition weiter ausbauen." De.mem, 2014 gegründet, kooperiert eng mit der Nanyang Technological University (NTU) in Singapur und betreibt eine Niederlassung im nordrhein-westfälischen Velbert. Die Aktie (ISIN: AU000000DEM4) notiert weiterhin im SmallCap-Segment der ASX.

GEA: Technologieführer mit Wasserkompetenz

GEA Group (ISIN: DE0006602006) ist als Maschinenbauer bekannt - und spielt auch in der Wassertechnik eine zunehmende Rolle. Besonders gefragt: energiesparende Dekanter-Zentrifugen, die bei der Entsalzung und in Kläranlagen eingesetzt werden.

Im ersten Quartal 2025 erzielte GEA ein bereinigtes EBITDA von 198 Millionen Euro - und übertraf damit den Analystenkonsens von 188 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge lag bei 15,8 Prozent. Das Management bestätigte die Ziele für das laufende Jahr: ein organisches Umsatzwachstum von ein bis vier Prozent auf bis zu 5,64 Milliarden Euro sowie eine Marge zwischen 15,6 und 16,0 Prozent.

Die Aktie (ISIN: DE0006602006) kletterte in den letzten zwölf Monaten um rund 50 Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von fast zehn Milliarden Euro zählt das Unternehmen zu den stärkeren Titeln im MDAX - und rückte zuletzt näher an die Schwelle zum DAX.

Tareno-Fonds: Wassertrends in einem Paket

Neben Einzelaktien rücken auch aktiv gemanagte Fonds mit Wasserschwerpunkt ins Rampenlicht. Ein Beispiel ist der Tareno Global Water Solution Fund. Seit 2008 investiert der Fonds in Unternehmen, die Lösungen gegen Wasserknappheit und Wasserverschmutzung bieten.

2025 erhielt der Fonds zum zweiten Mal in Folge das FNG-Siegel mit der Höchstwertung von drei Sternen. Bewertet werden dabei unter anderem Nachhaltigkeit, Transparenz und Auswahlkriterien der Investments. Anleger haben die Wahl zwischen einer thesaurierenden Variante (ISIN: LU0319773478) und einer ausschüttenden Variante (ISIN: LU2001709034).

Die Branche rund um Wasserinfrastruktur und -technologie bleibt im Umbruch. Ob Maschinenbauer, Technologieführer oder Versorger - viele Unternehmen positionieren sich neu, um auf die zunehmende Relevanz von Wasser als Ressource zu reagieren.

----

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

http://www.demembranes.com

Land: Australien

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Wachstum aus der Leitung: Veolia, De.mem und GEA setzen auf Wassertechnikappeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE0006602006,FR0000124141,LU0319773478,AU000000DEM4,LU2001709034