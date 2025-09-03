|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AEGON LTD
|BMG0112X1056
|-
|0,19 EUR
|AIR LEASE CORPORATION
|US00912X3026
|0,22 USD
|0,1889 EUR
|AMKOR TECHNOLOGY INC
|US0316521006
|0,0826 USD
|0,071 EUR
|AVERY DENNISON CORP
|US0536111091
|0,94 USD
|0,8074 EUR
|BANCO BRADESCO SA ADR
|US0594604029
|0,0031 USD
|0,0027 EUR
|BANCO BRADESCO SA ADR PREF
|US0594603039
|0,0035 USD
|0,003 EUR
|BANK OF EAST ASIA LTD
|HK0023000190
|0,39 HKD
|0,0429 EUR
|BARINGS BDC INC
|US06759L1035
|0,31 USD
|0,2662 EUR
|EASTERN BANKSHARES INC
|US27627N1054
|0,13 USD
|0,1116 EUR
|FOX CORPORATION A
|US35137L1052
|0,28 USD
|0,2405 EUR
|FOX CORPORATION B
|US35137L2043
|0,28 USD
|0,2405 EUR
|HARBORONE BANCORP INC
|US41165Y1001
|0,09 USD
|0,0773 EUR
|HIGHCO
|FR0000054231
|-
|1 EUR
|JARVIS SECURITIES PLC
|GB00BKS9NN22
|0,029 GBP
|EUR
|OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
|US6795801009
|0,28 USD
|0,2405 EUR
|PEOPLES BANCORP OF NORTH CAROLINA INC
|US7105771072
|0,2 USD
|0,1717 EUR
|WILLSCOT HOLDINGS CORPORATION
|US9713781048
|0,07 USD
|0,0601 EUR
