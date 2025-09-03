Anzeige
Mittwoch, 03.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Milliardenmarkt Multiple Sklerose: Neue Therapieform könnte alles verändern!
WKN: 911648 | ISIN: US0316521006 | Ticker-Symbol: AMK
Tradegate
02.09.25 | 09:30
20,230 Euro
-1,51 % -0,310
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
AMKOR TECHNOLOGY INC Chart 1 Jahr
AMKOR TECHNOLOGY INC 5-Tage-Chart
20,46020,65007:24
20,37020,66007:30
Firmen im Artikel
AEGON
AEGON LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AEGON LTD6,550-1,53 %
AIR LEASE CORPORATION55,00+7,84 %
AMKOR TECHNOLOGY INC20,230-1,51 %
AVERY DENNISON CORP146,000,00 %
BANK OF EAST ASIA LTD1,380+0,73 %
BARINGS BDC INC8,515+0,65 %
EASTERN BANKSHARES INC14,600-1,35 %
FOX CORPORATION A52,500,00 %
HARBORONE BANCORP INC10,800+1,89 %
HIGHCO4,670+0,65 %
JARVIS SECURITIES PLC--
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC128,10-0,58 %
PEOPLES BANCORP OF NORTH CAROLINA INC31,4100,00 %
WILLSCOT HOLDINGS CORPORATION20,400-0,97 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.