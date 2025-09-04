Anzeige
WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG
Xetra
04.09.25 | 09:42
53,45 Euro
+0,56 % +0,30
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
MERCEDES-BENZ GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MERCEDES-BENZ GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
53,3253,3509:59
53,3353,3509:59
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
1&1
1&1 AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
1&1 AG19,940-1,29 %
AIRBUS SE186,48+0,95 %
EVOTEC SE5,796-1,09 %
FIELMANN GROUP AG54,20+0,37 %
GEA GROUP AG62,85+0,56 %
HEIDELBERG MATERIALS AG195,80+2,03 %
JOST WERKE SE48,100-9,59 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG53,45+0,56 %
MTU AERO ENGINES AG370,60-2,22 %
PORSCHE AG44,370-0,36 %
SALESFORCE INC205,90-6,52 %
SAP SE233,30+0,84 %
SARTORIUS AG VZ195,45-0,28 %
SCOUT24 SE108,70+0,93 %
SGL CARBON SE3,280-0,30 %
TEAMVIEWER SE9,310-4,46 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.