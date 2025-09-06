ROHSTOFF-POWER KOMMT ZURÜCK!: Hammer! 100+ Firmen, Top-Keynotes, Deal-Talks - Die Rohstoffmesse München meldet sich mit Paukenschlag zurück!

Anzeige / Werbung

Die Türen gehen wieder auf: In der Kleinen Olympiahalle trifft Kapital auf Kilowatt, Geologie auf Gewinne - und Anleger direkt auf CEOs.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Organisator Michael Türk wird über 100 Aussteller und hochkarätige Referenten in München zusammenbringen, wie in den guten alten Zeiten. Wer Rohstoff-Stories früh entdecken will, markiert sich den 3. & 4. Oktober 2025 fett im Kalender. Die Rohstoffmesse München öffnet nämlich an diesem Wochenende wieder ihre Pforten - und wie!

Die Kleine Olympiahalle in das Epizentrum für Gold, Silber, Uran, Kupfer & Co. Privatanleger, Family Offices und Institutionelle Investoren bekommen hier, was sie brauchen: harte Fakten, frische Bohrergebnisse, Restart-Pläne, Kostendaten - und Gespräche auf Augenhöhe mit dem Management.

Gratis-Registrierung, volles Programm, maximale Nähe!

Hier geht's zur Anmeldung.

Der neue Macher dahinter: Michael Türk. Er und sein Team haben bereits mehr als 100 börsennotierte Unternehmen an Bord - von Produzenten über Entwickler bis hin zu hungrigen Explorern.

Aber auch auf der Bühne gibt sich die Erste Liga quasi das Mikro in die Hand. Als Top-Referenten sind u. a. Jochen Staiger, Prof. Dr. Torsten Dennin, und Florian Grummes bestätigt - Keynotes mit Marktausblick, Risiko-Radar und konkreten Setup-Ideen. Zusätzlich führt der Olympiapark-Kalender Dirk Müller (Mr. Dax) als Keynote-Speaker an - das verspricht volle Reihen und klare Kante in der Makro-Debatte. Wer Timing sucht, hört hier genau zu.

Extra-Goodie für Edelmetall-Fans: Vor Ort gibt's die Möglichkeit, physisches Gold & Silber (Münzen/Barren) zu kaufen - Messe-Feeling wie früher, mit direktem Preis-Reality-Check. Keine Theorie, echte Ware.

Fazit: Hier muss man dabei sein!

Zwei Tage, 100+ Firmen, Top-Keynotes, 1-zu-1-Gespräche - hier entscheidet sich, welche Stories in den nächsten Monaten laufen. Kostenlose Tickets schon jetzt sichern & Favoriten, die wir Ihnen in unseren kommenden Beiträgen näherbringen, markieren - direkt hier auf der offiziellen Messe-Website.

