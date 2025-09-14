Hier muss man hin...: München wird zum Rohstoff-Hotspot: CEOs, Insights & heiße Minenstories - zwei Tage, die zählen!

Anzeige / Werbung

Die Türen gehen wieder auf! Am 3. & 4. Oktober 2025 wird die Kleine Olympiahalle zum Epizentrum für Gold, Silber, Uran, Kupfer & Co. - kostenlose Registrierung Pflicht, Plätze begrenzt.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

auf der Bühne: Dirk Müller (Mr. Dax), Florian Grummes, Prof. Dr. Torsten Dennin und Jochen Staiger. Deutlich mehr als 100 börsennotierte Unternehmen vor Ort. Wer 2025/26 im Rohstoff-Zyklus von der Pole-Position starten will, kommt nach München.

Timing & Taktgeber:

Rohstoffe stehen im Fokus der Elektrifizierung, Rechenzentren & Energie-Sicherheit. Jede Meldung zu Netzausbau, EV, SMR/Atom, Grid-CAPEX kann Kurshebel auslösen. Deshalb am besten live mit Managements besprechen, statt wochenlang Berichte zu wälzen.

Dealflow & Nähe:

1-zu-1-Gespräche am Stand des Unternehmens, und sich dort alles genauestens erklären lassen, von frischen Bohrergebnissen über Restart-Pläne bis hin zu Kostendaten - ungeschält und direkt von den Verantwortlichen im jeweiligen Unternehmen.

Top-Keynotes:

Der Makro-Kompass von Müller, Grummes, Dennin und Staiger liefert Orientierung, vor allem in volatilen Märkten. Wer nach dem richtigen Timing sucht, hört hier ganz genau zu.

Das gewisse Extra:

Vor Ort können Sie obendrein physisches Gold & Silber in Form von Münzen und Barren erwerben.

Das Setting:

Die Kleine Olympiahalle, im Olympiapark München ist der ideale Platz. Modern, zentral und perfekt für Ausstellungen & Konferenzen. Aufgrund der maximalen Kapazität (ca. 3.600 Personen) sollten Sie ihr Ticket am besten zeitnah bestellen. Denn nur wer ein gültiges Ticket hat, bekommt am Fr., 03.10. & Sa., 04.10.Einlass, ab 08:15 Uhr.

Zutritt nur mit kostenloser Online-Registrierung, unter folgendem Link: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Was Sie konkret mitnehmen können:

Watchlist-Upgrade: In 2 Tagen 100+ Aussteller scannen - Produzenten, Entwickler, Explorer.

Management-Check: Story, Funding, Genehmigungen, Zeitpläne - direkt beim CEO und/oder Unternehmensvertreter gegenprüfen.

Makro → Mikro: Nach den Keynotes mit dem eigenen Depot abgleichen: Wer profitiert von Kupfer-Netzen, wer von Uran-SMRs, wer vom Gold- und Silberpreis und wer von Batteriemetallen?

Organisator & Qualitätssiegel:

Hinter dem Comeback steht Michael Türk - die Messe gilt seit Jahren als angesagtester deutschsprachiger Treffpunkt für Rohstoff-Investoren und -Unternehmen.

Ihr Call-to-Action:

Am besten sofort kostenlos registrieren & das Programm auf der offiziellen Messe-Website (- https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/kopie-von-map -) checken. Bitte bedenken Sie, ohne Registrierung kein Eintritt - sichern Sie sich deshalb frühzeitig Ihre Plätze (- https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/ -). Denn die Halle füllt sich schnell!

Intro Bild: stock.adobe.com von kbuntu

