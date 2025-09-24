Avanti Gold explodiert auf neue Hochs: Gold bei 3.750 $ - und Misisi zündet die nächste Stufe!

Anzeige / Werbung

Avanti Gold (WKN: A3ECT4 / FSE: X370) hat heute ein starkes technisches Signal gesendet:

Dieser Artikel wird im Namen von Avanti Gold Corp. (WKN: A3ECT4 | SYM: X370) veröffentlicht.

Die Aktie stieg intraday um rund 30%, erreichte neue 52-Wochen-Hochs - und das alles, während der Goldpreis mit 3.750 US-Dollar pro Unze einen weiteren historischen Höchststand durchbricht.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser - inmitten eines Goldmarktes, der neue Rekorde schreibt und eine Aktie, die dabei ist, Geschichte zu machen.

Wenn ein starkes Edelmetallumfeld auf eine fortgeschrittene, wachstumsstarke Goldentdeckung trifft, entsteht ein explosives Szenario. In diesem Artikel beleuchten wir die globalen Gold-Treiber, warum Avanti gerade jetzt so stark performt - und was Anleger als Nächstes erwarten können.

Globale Gold-Rally: Warum 3.750 $ erst der Anfang sein könnten

Bevor wir tiefer in die Avanti-Story eintauchen, lohnt sich ein Blick auf die Makro-Mechanik hinter dem jüngsten Anstieg des Goldpreises. Denn sie bildet den Treibsatz für den gesamten Sektor - besonders für wachstumsstarke Explorer wie Avanti.



Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!



1. Zinssenkungen rücken näher

Die US-Notenbank Fed hat angedeutet, dass sie ihren Zinspfad weiter lockern wird. Der Markt preist bereits mehrere Zinsschritte bis Jahresende ein. Niedrigere Zinsen senken die Opportunitätskosten für Gold - ein klassischer Treiber für Kursgewinne.

2. Inflationsrisiko bleibt bestehen

Auch wenn sich einige Inflationsindikatoren abschwächen, bleiben Kernraten und Verbraucherpreise auf hohem Niveau. Solange die Teuerung nicht deutlich zurückgeht, bleibt Gold als Inflationsschutz gefragt.

3. Schwächerer US-Dollar & Realzinsen

Der Dollar hat sich zuletzt abgeschwächt - gut für Goldkäufe außerhalb der USA. Gleichzeitig drücken reale Renditen (inflationsbereinigt) auf neue Tiefs, was goldbasierte Anlagen nochmals attraktiver macht.

4. Zentralbanken kaufen aggressiv

Laut dem World Gold Council kaufen Zentralbanken weltweit weiterhin Gold in Rekordhöhe - als Absicherung gegen geopolitische Risiken, Dollar-Abhängigkeit und wirtschaftliche Unsicherheit.

5. Psychologie & Momentum

Gold hat seit Jahresbeginn um rund 40-42% zugelegt. Analysten von UBS, Deutsche Bank & Co. haben ihre Prognosen teils auf 4.000 USD/Unze angehoben. In solch einem Umfeld wird jeder Rücksetzer gekauft - und Wachstumswerte wie Avanti erleben Neubewertungen.

Warum Avanti Gold gerade jetzt durchstartet

Im Sog dieses Makro-Szenarios tritt Avanti Gold zunehmend ins Rampenlicht - mit einem der fortgeschrittensten Goldprojekte in Afrika, konkreten Wachstumszielen und klaren Katalysatoren.



Neue 52-Wochen-Hochs

Der heutige Anstieg markiert einen bedeutenden psychologischen Durchbruch. Technische Trader, Momentum-Investoren und institutionelle Beobachter achten auf solche Marken - sie ziehen Kapital nach sich.



Projekt Misisi: Fundament mit Substanz

Standort: South Kivu, Demokratische Republik Kongo (DRC)

South Kivu, Demokratische Republik Kongo (DRC) Ressource: NI 43-101-konform, 3,1 Mio. Unzen (Inferred), mit hochgradigen 2,37 g/t Au

NI 43-101-konform, 3,1 Mio. Unzen (Inferred), mit hochgradigen 2,37 g/t Au Laufzeit: Drei voll genehmigte 30-jährige Minenlizenzen (bis 2045)

Drei voll genehmigte 30-jährige Minenlizenzen (bis 2045) Lagerstätte Akyanga mit Erweiterungspotenzial entlang des Streichens und in der Tiefe



Katalysatoren am Horizont

2.100 Meter historischer Bohrkerne stehen vor der Auswertung

Diese Bohrungen aus früheren Programmen wurden bislang nie analysiert. Sie decken hochgradige südliche Zonen sowie nordwestliche Erweiterungen ab - und könnten die Ressource deutlich verbessern. Ressourcen-Upgrade erwartet

Ziel ist es, Teile der Inferred-Ressource in die "Indicated"-Kategorie hochzustufen - was sowohl Vertrauen als auch Projektbewertung stärkt. Parallele Strukturen wie Akyanga East (3 km Länge)

Nur minimal erkundet - bieten enormes zusätzliches Explorationspotenzial. Erweiterte Grubenplanung durch optimierte Goldpreise und Technikannahmen

Bei 3.750 $/Unze lohnt sich selbst das, was vorher als unwirtschaftlich galt.



Die 30?ßer

Solche Kurssprünge entstehen selten zufällig. Vielmehr deuten sie auf eine sich beschleunigende Neubewertung hin.

Technischer Ausbruch: Momentum-Händler steigen ein, Short-Positionen werden aufgelöst.

Momentum-Händler steigen ein, Short-Positionen werden aufgelöst. Vorwegnahme positiver Bohrergebnisse: Der Markt preist offenbar bereits einen Teil der erwarteten Assays aus den historischen Bohrkernen ein.

Der Markt preist offenbar bereits einen Teil der erwarteten Assays aus den historischen Bohrkernen ein. Makro-Support: Mit jedem Dollar, den der Goldpreis zulegt, steigen die Bewertungen der Explorationsprojekte exponentiell.

Historie: 30 Mio. USD Gesamtinvestitionen seit Entdeckung

Seit Entdeckung des Misisi-Projekts wurden über 30 Millionen US-Dollar in geologische Arbeiten investiert (nicht ausschließlich durch Avanti selbst). Diese Vorarbeit beinhaltet:

über 20.000 Meter Bohrungen

500 Meter Schürfgräben

umfangreiche geophysikalische und geochemische Programme

Das bedeutet: Viel der "harten" Pionierarbeit ist erledigt. Das aktuelle Management baut auf einem soliden Fundament auf - und kann mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz zusätzliche Unzen definieren.

Vergleich & Bewertung: Avanti wirkt trotz Anstieg unterbewertet

Selbst nach dem jüngsten Kursschub erscheint Avanti im Branchenvergleich attraktiv.

Inferred-Ressourcen von 3,1 Mio. Unzen mit Potenzial auf 5 Mio.+

mit Potenzial auf 5 Mio.+ Projektfortschritt auf fortgeschrittenem Niveau (Genehmigungen, Logistik, Infrastruktur, Historie)

(Genehmigungen, Logistik, Infrastruktur, Historie) Marktkapitalisierung noch deutlich unter dem, was ähnliche Projekte mit vergleichbarer Ressourcentiefe und Geologie bereits erreicht haben

Wenn Avanti mit den bevorstehenden Assays und Erweiterungsbohrungen Erfolg hat, ist eine weitere Neubewertung wahrscheinlich - sowohl absolut als auch relativ zur Peer-Gruppe.

Fazit: Goldzyklus + Hochgradprojekt = Momentum mit Substanz

Gold explodiert - Avanti ebenso. Aber während viele Junior-Goldaktien vom Makro profitieren, bietet Avanti zusätzlich:

einen real existierenden, 3.1-Mio.-Unzen-Kern

einen Wachstumsplan mit konkreten Bohrzielen

eine bevorstehende Veröffentlichung historischer Bohrkerne

Explorationspotenzial auf Distrikt-Ebene (133 km² entlang des Kibara-Goldgürtels)

ein erfahrenes Team mit Fokus auf Wertmaximierung

Für viele institutionelle Investoren und Rohstoffanalysten ist Avanti kein "Wagnis" mehr - sondern ein ernstzunehmender Kandidat für die nächste große Goldentwicklung in Afrika.

Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: US6516391066,CA11777Q2099,ARDEUT112562,CA29446Y5020,CA05352C1068