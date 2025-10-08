Die magische Grenze von 4.000 USD pro Unze ist zum Greifen nah. Getrieben von geopolitischen Krisen, einem schwachen US-Dollar und der globalen Entdollarisierungswelle flüchten Anleger scharenweise in den sicheren Hafen Gold. Diese historische Hausse, befeuert durch anhaltende Zinssenkungserwartungen, bietet ein nie dagewesenes Momentum. Doch wie können Investoren dieses Potenzial direkt nutzen? Der Schlüssel liegt in den richtigen Produzenten und Explorern, die von jedem weiteren Preisanstieg maximal profitieren werden. Jetzt stehen Unternehmen wie Barrick Mining, Kobo Resources und Newmont im Fokus.Den vollständigen Artikel lesen ...
