Der DAX wurde am Donnerstag nach einem bislang starken Wochenverlauf ausgebremst. Aus dem Handel ging er mit einem Minus von 1,4 Prozent auf 24.401,62 Zähler. In den letzten Handelstag der Woche dürfte der DAX leicht höher starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 0,1 Prozent im Plus bei 24.066 Punkten.Auf der Terminseite ist es am Freitag relativ ruhig. Die Berichtssaison neigt sich langsam dem Ende zu. Allianz, Bechtle und Borussia Dortmund legen heute detaillierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär