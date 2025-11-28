Paukenschlag bei Puma! Die Übernahmegerüchte rund um den Sportartikelkonzern nehmen wieder Fahrt auf. Die Aktie explodierte gestern um über 14 %. Kommt es vielleicht sogar zu einem Short Squeeze? Rohstoff-Anleger aufgepasst. Antimony Resources hat sich im laufenden Jahr bei Investoren etabliert, operative Erfolge gefeiert und die Aktie erscheint weiterhin nicht teuer zu sein. Im jüngsten Gutachten wurde die Ressourcenschätzung für das Antimon-Projekt in Nordamerika verdoppelt. Bereits im ersten Quartal 2026 soll das Potenzial für das kritische Metall konkretisiert werden. Mit einem Auftrag im Rücken konnte die Aktie von DroneShield in der laufenden Woche mehr als 20 % zulegen. Ein Rebound oder neuer Aufwärtstrend?

