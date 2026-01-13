Die geopolitische Situation liefert jeden Tag neue Unsicherheiten. Zuletzt sind es die News um die Entmachtung des venezolanischen Präsidenten Maduro, nun gesellen sich massive Unruhen im Iran hinzu! Die Rohstoffpreise galoppieren vor dem Hintergrund fragiler Lieferketten und der Bildung östlicher und westlicher Machtblöcke mit schwieriger Interessenlage. Während USA seine expansive Ausrichtung auch in Richtung Grönland und Kanada formuliert, reagiert China mit weiteren Exportbeschränkungen. Das verschärft die Lage noch mehr und heizt die Kurse von Silber mit 85 USD und Gold über 4.600 USD immer höher. In den Fokus geraten Standardminen genauso wie aussichtsreiche Projekte und auch Übernahme-Gerüchte stehen wieder im Raum. Wie sollen sie als Investor hier noch den Überblick behalten? Wir helfen gerne.Den vollständigen Artikel lesen ...
