Nubeqa (Darolutamid) trifft weiterhin auf eine rege Nachfrage. Das Prostatakrebs-Medikament, welches von der finnischen Orion Corporation an das DAX-Unternehmen Bayer vor vielen Jahren auslizenziert wurde, steht vor weiterem, dynamischem Wachstum. Das unterstreicht eine Prognose, die Orion dem Kapitalmarkt am Mittwoch an die Hand gegeben hat.Die Finnen rechnen damit, dass der Jahresnettoumsatz mit Nubeqa pro Jahr über eine Milliarde Euro betragen könnte. Die Schätzung basiert auf einer Szenario-Planung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
