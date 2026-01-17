Warum HSBC glaubt, dass Gold 5.000 US-Dollar je Unze erreichen könnte. Tesoro Gold und B2Gold im Fokus.

Anzeige / Werbung

HSBCs optimistisches Goldszenario unterstreicht den Wert skalierbarer, kostengünstiger Entwicklungsprojekte, da Produzenten und Investoren entlang der Lieferkette weiter nach unten blicken.

Gold könnte laut HSBC in der ersten Hälfte des Jahres 2026 5.000 US-Dollar je Unze erreichen und damit eine Rallye fortsetzen, die den globalen Bergbausektor bereits neu geprägt und das Interesse der Investoren an Unternehmen geschärft hat, die von strukturell höheren Preisen profitieren können.

In einer Anfang 2026 veröffentlichten Analyse erklärte die Bank, dass geopolitische Risiken und steigende globale Schuldenstände die Nachfrage nach Gold als Wertaufbewahrungsmittel weiterhin stützen. Zwar senkte HSBC ihre durchschnittliche Goldpreisprognose für 2026 leicht auf 4.587 US-Dollar je Unze, hielt jedoch an einer breiten Handelsspanne fest und verwies auf anhaltende Volatilität. Die Preise dürften demnach über das gesamte Jahrzehnt hinweg deutlich über historischen Niveaus bleiben.

Der Spotpreis für Gold, der nahe 4.430 US-Dollar je Unze gehandelt wird, verzeichnete 2025 einen Anstieg von 64% - die stärkste Jahresperformance seit 1979 - und bestätigte damit die Rolle des Metalls als Absicherung gegen makroökonomische und politische Unsicherheiten.

Für die Bergbauindustrie hat dieser Ausblick wichtige Konsequenzen. Anhaltend hohe Preise verbessern die Margen der Produzenten, erhöhen die Flexibilität der Bilanzen und - entscheidend - steigern den strategischen Wert von Vermögenswerten in der Entwicklungsphase, die künftig Angebot liefern können.

Produzenten profitieren, der Fokus verlagert sich entlang der Kurve

Große Goldproduzenten haben die Auswirkungen des aktuellen Preisumfelds bereits unter Beweis gestellt. Unternehmen wie B2Gold berichteten über eine starke operative Performance, robuste Cashflows und disziplinierte Kostenkontrolle, wodurch sie Wachstumsprojekte finanzieren und zugleich Liquidität sichern konnten.

B2Gold (ISIN: CA11777Q2099) meldete für das dritte Quartal 2025 solide Ergebnisse, wobei die Produktion in den Kernminen Fekola, Masbate und Otjikoto die Erwartungen übertraf und die konsolidierten Cash-Betriebskosten deutlich unter den aktuellen Goldpreisen lagen.

Der operative Cashflow erreichte im Quartal 180 Mio. US-Dollar und unterstützte damit die Flexibilität der Bilanz sowie laufende Investitionen in Entwicklungsprojekte wie die Untertageprojekte Goose und Antelope. Die Ergebnisse verdeutlichen, wie höhere Goldpreise die finanzielle Schlagkraft der Produzenten erhöhen - eine Schlagkraft, die zunehmend die Nachfrage nach fortgeschrittenen Entwicklungsprojekten, Partnerschaften und künftigen Übernahmen im Sektor befeuert.

In diesem Kontext sind Größe, Jurisdiktion und Kapitaleffizienz zu entscheidenden Faktoren geworden, insbesondere da Bergbauunternehmen Akquisitions- und Partnerschaftsmöglichkeiten gegen die steigenden Kosten der Greenfield-Exploration abwägen.

Tesoro positioniert für ein Hochpreisumfeld

Das Ternera-Projekt von Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) in Chile hat nach aktualisierten Scoping-Arbeiten an Dynamik gewonnen, die die Wirtschaftlichkeit, Produktionsprofile und Annahmen zur Minenlaufzeit deutlich verbessert haben.

Der Broker Morgans schlug nach der aktualisierten Scoping-Studie von Tesoro einen ausgesprochen optimistischen Ton an und verwies auf eine Kombination aus Größe, verbesserter Wirtschaftlichkeit und wachsendem Vertrauen in die Umsetzung.

Die Studie brachte substanzielle Verbesserungen zentraler Kennzahlen, darunter eine höhere Jahresproduktion, eine längere Minenlaufzeit und einen deutlichen Anstieg des Nachsteuer-Kapitalwerts, selbst unter konservativeren Risikoannahmen. Morgans hob hervor, dass diese Verbesserungen trotz einer höheren Risikogewichtung des Projekts erzielt wurden - ein Hinweis auf die Stärke des zugrunde liegenden Vermögenswerts und nicht auf aggressive Preisannahmen.

Strategische Optionalität in einem sich verengenden Markt

HSBCs Goldausblick stärkt den Investmentcase für Unternehmen wie Tesoro nicht durch kurzfristige Preisbewegungen, sondern durch eine Verlängerung des Planungshorizonts für langlebige Projekte. Da Gold voraussichtlich über weite Teile des kommenden Jahrzehnts deutlich über 4.000 US-Dollar je Unze gehandelt wird, gewinnen Entwicklungsprojekte mit skalierbarer Produktion und Explorationspotenzial an strategischer Bedeutung.

Für Produzenten bieten diese Vermögenswerte Optionalität: die Möglichkeit, zukünftige Unzen zu sichern, ohne das Umsetzungsrisiko der Frühphasenexploration einzugehen. Für Entwickler verbessert das Umfeld die Finanzierungsspielräume und erhöht das Potenzial für Partnerschaften oder strategisches Interesse, selbst wenn die Marktvolatilität anhält.

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

