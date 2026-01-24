Wasseraufbereitungsspezialist De.mem: Neuer Schwung durch Rekordzahlen und Zukauf

Anzeige / Werbung

Auf dem Weg zu einem Rekordjahr

Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 stehen zwar noch aus, doch der australische Wasserfilterhersteller De.mem (ISIN: AU000000DEM4) deutet bereits jetzt ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr an. Besonders der positive operative Cashflow für das Gesamtjahr 2025 lässt aufhorchen. Genaue Details will das Unternehmen Ende Januar vorlegen. Für CEO Andreas Kröll ist schon jetzt klar: "Wir haben uns zu einem profitablen, positiven Cashflow generierenden Unternehmen mit einer skalierbaren Plattform, innovativer Technologie und einem disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation entwickelt."

Ein erstes Indiz für die operative Stärke ist der bereits zum 30. September 2025 erzielte positive operative Cashflow von 1,181 Mio. AUD für die vorausgegangenen zwölf Monate. Dabei ist das zweite Halbjahr traditionell besonders umsatzstark. Etwa 55 Prozent der jährlichen Zahlungseingänge generiert De.mem laut Kröll in der zweiten Jahreshälfte.

Wachstumsschub durch Core Chemicals

Ein bedeutender Wachstumstreiber ist die im Jahr 2025 erfolgte Übernahme von Core Chemicals. Bereits im November zeichnete sich das Potenzial der Akquisition ab: De.mem meldete für diesen Monat einen Rekordumsatz von 675.000 AUD allein mit Produkten für die Goldbergbauindustrie. Für Kröll birgt die Integration von Core Chemicals erhebliches Cross-Selling-Potenzial, das das Geschäft zusätzlich beflügeln dürfte.

Technologievorsprung und neue Märkte

Auch technologisch macht De.mem deutliche Fortschritte. Das Unternehmen sieht seine eigene Membrantechnologie als zentralen Differenzierungsfaktor im Wettbewerb. Die im Jahr 2024 erreichte NSF-Zertifizierung für die mit Graphenoxid veredelten Membranen eröffnet neue Märkte - insbesondere im globalen Trinkwassersektor. Kröll sieht darin die Basis für die Expansion in den Haushaltswasserbereich.

Zudem brachte De.mem standardisierte Ultrafiltrationssysteme mit der NSF-zugelassenen Membran auf den Markt. Neue Vertriebspartnerschaften in China, Indonesien und Japan untermauern die internationale Ausrichtung. Parallel arbeitet das Unternehmen am WaterMark-Zertifizierungsprozess in Australien, dessen Abschluss im Jahr 2026 erwartet wird. Damit bereitet sich De.mem gezielt auf einen Markt vor, der laut Grand View Research bis 2030 ein Volumen von über 26 Mrd. US-Dollar erreichen soll.

Mit Rückenwind ins Jahr 2026

Für das laufende Kalenderjahr 2026 zeigt sich CEO Kröll entschlossen: "Unser Fokus liegt weiterhin auf einer disziplinierten Umsetzung, wertsteigerndem Wachstum und der Erzielung nachhaltiger Renditen für unsere Aktionäre." Die Schwerpunkte des Managements liegen auf organischem Wachstum innerhalb des Kundenstamms, margenstarkem Ausbau der Segmente Dienstleistungen und Chemikalien sowie der Integration jüngster Akquisitionen zur Verbesserung der Kapitalrendite.

De.mem ist international tätig, mit Sitz in Australien und Niederlassungen in Singapur sowie Deutschland. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt u. a. containerbasierte Wasser- und Abwassersysteme für Industriepartner - unter anderem aus dem Bergbau, der Chemie und der Lebensmittelindustrie. Mit namhaften Kunden wie Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) oder BHP (ISIN: AU000000BHP4) zeigt De.mem, dass seine Lösungen auch bei den ganz Großen gefragt sind.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

