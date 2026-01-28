Gold steigt auf US$5,100 - wie geht es weiter? Tesoro Gold, B2Gold und Barrick Mining im Fokus

Anzeige / Werbung

Rekordhohe Goldpreise verändern den Goldsektor grundlegend, steigern die Margen, beleben die Wirtschaftlichkeit von Entwicklungsprojekten und schärfen den strategischen Wert hochwertiger Assets.

Gold tritt in ein neues Preisregime ein

Der Anstieg des Goldpreises über US$5,100 je Unze ist mehr als ein technischer Ausbruch. Er signalisiert einen klaren Wandel darin, wie die Märkte makroökonomische Risiken, Liquidität und langfristige Angebotsbeschränkungen bewerten. Begleitet wurde die Rally von einer historischen Stärke bei Silber, das zeitweise über US$114 je Unze gehandelt wurde - ein Zeichen für die breite Nachfrage der Investoren im Edelmetallsektor.

Die Aktienmärkte haben diese Entwicklung ohne größere Verwerfungen aufgenommen. US-Indizes notieren weiterhin nahe ihrer Rekordstände, was Goldman Sachs dazu veranlasste, die Risikobereitschaft als "sehr hoch" zu bezeichnen. Rohstoffstrategen von TD Securities sehen inzwischen mögliches kurzfristiges Aufwärtspotenzial für Gold bis auf US$5,400 je Unze in der ersten Hälfte des Jahres 2026. Das deutet darauf hin, dass der Markt seine Erwartungen bereits deutlich über früheren Zyklushochs verankert.

Tesoro Gold: Entwicklungshebel rücken in den Fokus

Zu den klaren Profiteuren dieses neuen Preisumfelds zählen fortgeschrittene Goldentwickler - und Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) sticht dabei besonders hervor. Das El-Zorro-Goldprojekt des Unternehmens in Chile beherbergt die 2-Millionen-Unzen-Lagerstätte Ternera und vereint Eigenschaften, die zunehmend selten werden: Größe, gute Infrastruktur und geringe technische Komplexität.

El Zorro liegt in niedriger Höhenlage nahe der Küste und verfügt über Zugang zu Strom, Wasser und befestigten Straßen. In Chile, wo viele Projekte in großer Höhe mit entsprechend hohen Investitions- und Betriebskosten angesiedelt sind, stellt dies einen strukturellen Vorteil dar, der die Projektwirtschaftlichkeit deutlich verbessert. Jüngste Standortbesuche haben zudem das Vertrauen gestärkt, dass Ternera keine isolierte Entdeckung ist, sondern Teil eines größeren intrusion-related Goldsystems mit Distriktpotenzial.

Die Bohraktivitäten laufen weiter auf Hochtouren - sowohl zur Verdichtung der Ressource als auch zur Erweiterung und Exploration - und sorgen für kontinuierlichen Newsflow. Entscheidend ist, dass sich bei Goldpreisen oberhalb von US$5.000 je Unze die Sensitivität der Projektökonomie spürbar verändert. Amortisationszeiten verkürzen sich, Margen weiten sich aus und die strategische Optionalität steigt. Für größere Produzenten mit schwindenden Reserven gewinnen Assets wie Ternera damit an Bedeutung als potenzielle Entwicklungs- oder Übernahmekandidaten.

Morgans sieht weiterhin erhebliches Bewertungspotenzial bei Tesoro Gold und bekräftigt das Rating SPECULATIVE BUY sowie ein 12-Monats-Kursziel von A$4,88 je Aktie, basierend auf einer 50/50-Gewichtung aus Basis- und Bull-Case-DCF-Bewertung. Auf dem aktuellen Kursniveau werde Tesoro laut Morgans mit rund A$91 je Unze Gold bewertet und damit mit einem Abschlag gegenüber dem Peer-Gruppen-Median von etwa A$133 je Unze, obwohl Ternera eine 2-Millionen-Unzen-Ressource mit klaren Entwicklungsvorteilen aufweise. Als strukturelle Treiber für eine mögliche Neubewertung nennt der Broker die niedrige Höhenlage von El Zorro, die Nähe zur Infrastruktur sowie das Distriktpotenzial des Projekts im weiteren Projektfortschritt.

B2Gold und operative Hebelwirkung auf höhere Preise

Produzenten aus dem Mid-Tier-Segment beginnen bereits, die höheren Preise in Cashflows umzuwandeln. B2Gold (ISIN: CA11777Q2099) zeigte bis Ende 2025 eine starke operative Entwicklung, mit Produktionszahlen über den Erwartungen an den Kernminen Fekola, Masbate und Otjikoto bei gleichzeitig gut kontrollierten Kosten. Zum Jahresbeginn 2026 erreichte zudem die Goose Mine die kommerzielle Produktion und ergänzt damit die mittelfristigen Wachstumsperspektiven.

Die Reaktion des Marktes fiel deutlich aus. Zwischen dem 1. Januar und dem 25. Januar 2026 stieg der Aktienkurs von B2Gold um rund 32%, was die Anerkennung der Margenhebelwirkung im aktuellen Preisumfeld widerspiegelt. Da die All-in Sustaining Costs klar unter den Spotpreisen liegen, schlagen zusätzliche Goldpreisgewinne direkt im freien Cashflow nieder und stärken die Bilanz weiter.

Barrick setzt den Cashflow-Maßstab

Am oberen Ende des Sektors zeigen die Ergebnisse von Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) im dritten Quartal, was Größe und Disziplin ermöglichen. Das Unternehmen meldete einen operativen Cashflow von US$2,4 Mrd., ein Plus von 82% gegenüber dem Vorquartal, sowie einen freien Cashflow von US$1,5 Mrd., was einem Anstieg von 274% entspricht. Die Goldproduktion stieg um 4% auf 829.000 Unzen, während die All-in Sustaining Costs um 9% auf US$1.538 je Unze sanken.

Barrick kombinierte die operative Stärke mit höheren Kapitalrückführungen an die Aktionäre, erhöhte die Basisdividende um 25% und weitete das Aktienrückkaufprogramm aus. Die Botschaft ist eindeutig: Anhaltend hohe Goldpreise stellen die finanzielle Flexibilität wieder her und stärken die Fähigkeit des Sektors, Kapital zurückzugeben und zugleich zukünftiges Wachstum zu finanzieren.

Das strategische Gesamtbild

Goldpreise oberhalb von US$5.100 verändern die Prioritäten in der gesamten Branche. Produzenten legen den Fokus stärker auf Disziplin und Kapitalrendite. Entwickler mit Größe und Infrastrukturvorteilen - wie Tesoro Gold - rücken erneut in den Mittelpunkt, da sich die Wirtschaftlichkeit zukünftiger Goldversorgung deutlich verbessert. Mit fortschreitendem Zyklus verschiebt sich der Fokus des Marktes zunehmend von reinen Preismeilensteinen hin zu der Frage, welche Unternehmen am besten positioniert sind, hohe Goldpreise nachhaltig in langfristigen Wert umzuwandeln.

Quellen:

https://www.afr.com/markets/equity-markets/asx-to-rise-wall-st-rallies-precious-metals-soar-20260127-p5nx6f

https://investorhub.tesorogold.com.au/activity-updates/tesoro-gold-updated-scoping-study-a-belter

https://www.marketscreener.com/news/morgans-rates-tso-as-speculative-buy-ce7e58ddda8ff020https://www.b2gold.com/news-media/news-releases/news-details/2025/B2Gold-Reports-Q3-2025-Results/default.aspx

web: https://goldinvest.de/en/barrick-gold-third-quarter-with-record-cash-flow-and-earnings-surge-dividend-raised/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".

----

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Gold steigt auf US$5,100 - wie geht es weiter? Tesoro Gold, B2Gold und Barrick Mining im Fokus appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA11777Q2099,CA06849F1080,AU0000077208