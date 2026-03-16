Die Rohstoff-Wette 2026: Warum Desert Gold Barrick Mining die Show stehlen könnte und K+S vom Iran-Krieg profitiert

Der Goldmarkt befindet sich im Frühjahr 2026 in einer Phase extremer Spannungen, die für Gänsehaut auf den Handelsterminals sorgt. Während der Goldpreis nach seinem spektakulären Allzeithoch von über 5.400 USD pro Feinunze im Januar eine volatile Seitwärtsbewegung meist zwischen 5.000 und 5.200 USD vollzieht, blicken Investoren gebannt auf die Akteure, die dieses Edelmetall aus der Erde holen. Im Zentrum steht dabei die spannende Frage, ob die "kleineren Unternehmen" wie Desert Gold Ventures den behäbigen Riesen-Produzenten den Rang ablaufen werden. Während Barrick Mining mit einer beispiellosen Kostenspirale kämpft, scharrt Desert Gold in Mali bereits mit den Hufen für die erste eigene Produktion. Ergänzt wird dieses Bild durch den strategischen Blick auf K+S, die aktuell vom Krieg im Iran profitieren, da durch die Straße von Hormuz 30 % der Düngemittel laufen. Wer setzt jetzt auf die richtigen Rohstoffaktien und profitiert in 2026 davon?

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