Analysten: Gold - Irankrieg nur eine Pause im Aufwärstrend

Anzeige / Werbung

Der Goldpreis enttäuscht kurzfristig weiter, doch BMO hebt seine Prognosen für Gold und Silber an. Warum die Bank den Rücksetzer nicht als Trendbruch, sondern nur als Pause im größeren Aufwärtstrend sieht.

Die aktuelle Goldpreisentwicklung sorgt weiter für Frust bei vielen Anlegern. Trotz der anhaltenden Unsicherheit im Nahen Osten und des Kriegs der USA und Israels gegen Iran gelingt es Gold bislang nicht, daraus dauerhaft neuen Auftrieb zu ziehen. Stattdessen bleibt der Markt von Verkaufsdruck geprägt. Auffällig ist allerdings, dass große Banken ihre längerfristigen Erwartungen bislang kaum zurücknehmen. Genau an dieser Stelle setzt die jüngste Aktualisierung der Rohstoffprognosen von BMO an.

Die kanadische Bank hält an ihrer konstruktiven Sicht auf Gold und Silber fest, auch wenn sie kurzfristig weiter Gegenwind sieht. Nach Einschätzung von BMO haben sich die strukturellen Argumente für Edelmetalle nicht verschlechtert. Der aktuelle Rücksetzer wird damit weniger als Trendbruch verstanden, sondern eher als Unterbrechung eines größeren übergeordneten Aufwärtsbilds. Für den Goldpreis bedeutet das aus Sicht der Bank: Das bullishe Momentum ist vorerst pausiert, aber nicht beendet.

Im gleichen Atemzug macht BMO deutlich, dass die aktuelle Lage im Nahen Osten die Grundthese für Metalle und Minen nicht entkräftet, sondern sogar zusätzlich unterstreicht. Entscheidend sei vielmehr, wann der Markt genügend Vertrauen in eine Beruhigung der Lage entwickelt, um wieder mehr Risiko einzugehen. Bis dahin dürften sowohl Gold als auch Silber weiter empfindlich auf Stimmungsumschwünge reagieren.

Jetzt den ganzen Artikel lesen:

Gold - Irankrieg nur eine Pause im Aufwärstrend

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA3806011043,CA00248Y1079,CA86218J3038