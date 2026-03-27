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Der Goldpreis hat seit Januar stark korrigiert, doch WisdomTree sieht darin eher eine technische Bereinigung als einen Bruch des großen Trends. Genau daraus könnte sich jetzt eine neue Einstiegschance ergeben.

Der Goldpreis hat viele Anleger mit seinem kräftigen Rücksetzer seit dem Januarhoch verunsichert. Doch was, wenn diese Korrektur gar kein Warnsignal für ein Ende des Aufwärtstrends ist, sondern eher eine Bereinigung in einem weiter konstruktiven Umfeld?

Genau das ist die spannende These von WisdomTree. Demnach wurde Gold zuletzt vor allem durch Liquiditätsdruck, Marktstress und Positionsanpassungen belastet - nicht durch eine grundlegende Verschlechterung der makroökonomischen Lage. Gleichzeitig bleiben Themen wie Inflation, Geldpolitik, geopolitische Risiken und das größere Rohstoffbild weiter hochrelevant.

Ist der jüngste Einbruch bei Gold also eher Risiko oder womöglich eine attraktive Einstiegsmöglichkeit? Und warum hält WisdomTree sogar deutlich höhere Goldpreise weiterhin für möglich?

Wer die Hintergründe dieser Einschätzung und die mögliche Chance hinter der Korrektur verstehen will, sollte jetzt den ganzen Artikel lesen:

Nach Einbruch: Jetzt attraktive Einstiegsmöglichkeit bei Gold?

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