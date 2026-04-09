Wenn Diplomaten scheitern, siegt das Gold. Geopolitische Brüche von Nahost bis Ukraine sowie der US-chinesische Machtkampf erschüttern das Vertrauen in Papiergeld. Gleichzeitig ersticken Rekordschulden in Washington, Brüssel und Tokio die Haushalte. Anleger fliehen daher in Sachwerte wie Gold, um der Inflation zu entgehen. Afrika rückt dabei ins Zentrum. Rohstoffreiche Länder wie Mali oder die Elfenbeinküste locken mit geringen Kosten und damit hohen Erträgen, trotzdem trauen sich einige Unternehmen nicht dort zu investieren. Genau hier entsteht eine einzigartige Chance für Mutige. Drei Goldproduzenten könnten überdurchschnittlich profitieren: Barrick Mining, Desert Gold und B2Gold.Den vollständigen Artikel lesen ...
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