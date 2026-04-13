Weltraum-Aktien im Check: Rheinmetall: Joint Venture, Bayer: Glyphosat-Urteil im Juni und Nibe

Rheinmetall kündigt das nächste Joint Venture an. Der neue Partner ist der niederländische Konzern Destinus. Zusammen werden die beiden rakentenbasierte Angriffs- und Abfangsysteme entwickeln. Wie reagiert die Aktie?Weltraumaktien: Wie geht die große Börsenstory weiter? Raketen, Satelliten, Milliardenmärkte - und mittendrin Anlegerchancen, die viele noch unterschätzen. Eine neue Sendung nimmt dich mit in die faszinierende Welt der Weltraumaktien und zeigt, welche Unternehmen vom Boom rund um Satelliteninternet, Erdbeobachtung und Raumfahrt-Infrastruktur profitieren könnten. Wie geht es mit dem großen Wachstumstrend an der Börse weiter? Nibe: Startet die Aktie jetzt durch? Die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran