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Markus Weingran
13.04.2026 15:27 Uhr
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Weltraum-Aktien im Check: Rheinmetall: Joint Venture, Bayer: Glyphosat-Urteil im Juni und Nibe

Rheinmetall kündigt das nächste Joint Venture an. Der neue Partner ist der niederländische Konzern Destinus. Zusammen werden die beiden rakentenbasierte Angriffs- und Abfangsysteme entwickeln. Wie reagiert die Aktie?Weltraumaktien: Wie geht die große Börsenstory weiter? Raketen, Satelliten, Milliardenmärkte - und mittendrin Anlegerchancen, die viele noch unterschätzen. Eine neue Sendung nimmt dich mit in die faszinierende Welt der Weltraumaktien und zeigt, welche Unternehmen vom Boom rund um Satelliteninternet, Erdbeobachtung und Raumfahrt-Infrastruktur profitieren könnten. Wie geht es mit dem großen Wachstumstrend an der Börse weiter? Nibe: Startet die Aktie jetzt durch? Die …

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© 2026 Markus Weingran
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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