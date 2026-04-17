The following instruments on XETRA do have their first trading 17.04.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.04.2026
Aktien
1 DE000A11QLP3 Beno Holding AG
2 ID1000156706 PT Sumber Global Energy Tbk
3 CA0229121094 Amarc Resources Ltd.
4 SG1D25001158 Haw Par Corp. Ltd.
5 KYG0862U1031 Basetrophy Group Holdings Ltd.
6 US65405R3021 Nicola Mining Inc. ADR
7 KYG910801045 Tsaker New Energy Tech Co. Ltd.
8 CA79467H1029 Salescloser Technologies Ltd.
9 JE00BPH3HM76 Digital 9 Infrastructure PLC
10 CA57779K1049 Maverick Gold And Silver Corp.
Anleihen/ETF
1 DE000A4DE9P1 Berlin, Land
2 XS3310387256 SELP Finance S.a.r.l.
3 DE000A460HP9 AIXTRON SE
4 XS3327698711 Alimentation Couche-Tard Inc.
5 USE2428RAN55 Caixabank S.A.
6 USE2428RAP04 Caixabank S.A.
7 FR0014017Z10 Frankreich, Republik
8 FR0014016WB2 New Immo Holding S.A.
9 FR0014017WJ3 Roquette Frères S.A.
10 GB00BWBR1N39 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
11 FR0014017Y03 RCI Banque S.A.
12 US78017DAT54 Royal Bank of Canada
13 US38141GE833 The Goldman Sachs Group Inc.
14 US912797UE52 United States of America
15 US113004AE50 Brookfield Asset Management Ltd.
16 XS3310444156 Investec PLC
17 XS3349815418 Louis Dreyfus Company Finance B.V.
18 XS3346849113 PKO Bank Hipoteczny S.A.
19 US38141GE916 The Goldman Sachs Group Inc.
20 US38141GF251 The Goldman Sachs Group Inc.
21 FR0014016I12 Unibail-Rodamco-Westfield SE
22 XS3338743936 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
23 DE000HEL0U20 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
24 DE000HEL0T80 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
25 XS3349981426 Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.
26 IE0008WICO06 Sprott Silver Miners and Physical Silver UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.04.2026
Aktien
1 DE000A11QLP3 Beno Holding AG
2 ID1000156706 PT Sumber Global Energy Tbk
3 CA0229121094 Amarc Resources Ltd.
4 SG1D25001158 Haw Par Corp. Ltd.
5 KYG0862U1031 Basetrophy Group Holdings Ltd.
6 US65405R3021 Nicola Mining Inc. ADR
7 KYG910801045 Tsaker New Energy Tech Co. Ltd.
8 CA79467H1029 Salescloser Technologies Ltd.
9 JE00BPH3HM76 Digital 9 Infrastructure PLC
10 CA57779K1049 Maverick Gold And Silver Corp.
Anleihen/ETF
1 DE000A4DE9P1 Berlin, Land
2 XS3310387256 SELP Finance S.a.r.l.
3 DE000A460HP9 AIXTRON SE
4 XS3327698711 Alimentation Couche-Tard Inc.
5 USE2428RAN55 Caixabank S.A.
6 USE2428RAP04 Caixabank S.A.
7 FR0014017Z10 Frankreich, Republik
8 FR0014016WB2 New Immo Holding S.A.
9 FR0014017WJ3 Roquette Frères S.A.
10 GB00BWBR1N39 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
11 FR0014017Y03 RCI Banque S.A.
12 US78017DAT54 Royal Bank of Canada
13 US38141GE833 The Goldman Sachs Group Inc.
14 US912797UE52 United States of America
15 US113004AE50 Brookfield Asset Management Ltd.
16 XS3310444156 Investec PLC
17 XS3349815418 Louis Dreyfus Company Finance B.V.
18 XS3346849113 PKO Bank Hipoteczny S.A.
19 US38141GE916 The Goldman Sachs Group Inc.
20 US38141GF251 The Goldman Sachs Group Inc.
21 FR0014016I12 Unibail-Rodamco-Westfield SE
22 XS3338743936 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
23 DE000HEL0U20 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
24 DE000HEL0T80 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
25 XS3349981426 Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.
26 IE0008WICO06 Sprott Silver Miners and Physical Silver UCITS ETF
