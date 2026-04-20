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WKN: A12DFH | ISIN: CH0244767585 | Ticker-Symbol: 0UB
Tradegate
20.04.26 | 12:13
36,810 Euro
-0,73 % -0,270
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
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UBS GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
UBS GROUP AG 5-Tage-Chart
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36,77036,79012:26
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ASTRAZENECA
ASTRAZENECA PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ASTRAZENECA PLC171,95-1,21 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA19,780-2,32 %
BANCO SANTANDER SA10,792-1,39 %
BP PLC6,388-4,69 %
ENEL SPA9,731+0,56 %
ENI SPA22,400+1,45 %
IBERDROLA SA19,885+1,27 %
JULIUS BAER GRUPPE AG68,16-0,18 %
NATIONAL GRID PLC14,760-0,20 %
SHELL PLC37,570+0,78 %
SSE PLC28,600+0,35 %
TOTALENERGIES SE74,77+1,10 %
UBS GROUP AG36,810-0,73 %
UNICREDIT SPA68,72-4,64 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC15,680+1,42 %
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