Täglich wird sie bereits benutzt, nur Wenige realisieren aber die großen Zusammenhänge: Es geht um Künstliche Intelligenz (KI) und deren Auswirkung auf die Produktionsketten weltweit. Betrachtet man alle Inputfaktoren für eine funktionierende KI-Infrastruktur, so stehen die Rohstoffmärkte als initiale Quelle vor einer strukturellen Knappheit über Jahrzehnte. Für die globale Kupferindustrie erzeugt dies einen Wendepunkt mit Tragweite, denn der rasante Ausbau moderner Technologien entwickelt sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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