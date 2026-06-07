© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Picture Alliance for DLD/Hubert Burda Media - Picture Alliance for DLD/Hubert Burda MediaEin Quantensprung von München an die Nasdaq. Zwei deutsche Quantenfirmen peilen eine dreistellige Millionenrunde an. Was hinter dem Geldregen für die Branche steckt und warum 2026 zum Schicksaljahr wird.Die deutsche Quantencomputing-Branche erlebt gerade so etwas wie einen Aufbruch. Gleich zwei Unternehmen planen Börsengänge in den USA, weitere sammeln frisches Kapital ein. Die Finanzierungen in Deutschland sind in den ersten fünf Monaten um 300 Prozent gegenüber dem gesamten Vorjahr gestiegen, wie Daten des Analysehauses Pitchbook zeigen. Allen voran IQM, ein deutsch-finnischer Hersteller von Quantencomputern. Das Unternehmen soll noch in diesem Sommer über einen sogenannten Spac-Deal an …
Enthaltene Werte: DE0006231004,US26740W1099,IE0007Y8Y157Den vollständigen Artikel lesen
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