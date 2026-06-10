Tolle Chancen im Minensektor! Newmont und Fresnillo als Basis, Power Metallic Mines als Super-Joker für Ihr Depot!

Der Markt für Edel- und Batteriemetalle ist derzeit stärker in Bewegung. Anleger blicken nach den jüngsten Preisschwankungen gespannt auf die Großen der Branche, aber auch auf aufstrebende noch kleinere Werte, die den eventuellen Sprung zum Big Player noch vor sich haben. Zwei Schwergewichte sind zweifellos Fresnillo und Newmont. Während der eine von ihnen mit Milliarden-Aktienrückkäufen beeindruckt, setzt der andere auf langfristige Cashflows. Abseits davon überzeugt Power Metallic Mines durch starke Bohrergebnisse und eine vielversprechende charttechnische Ausgangslage. Mit dem Fokus auf begehrte Polymetalle könnte der Wert gerade jetzt eine lukrative Rebound-Chance bieten. Lesen Sie hier, was die aktuellen News bedeuten und wo die Reise für diese drei Werte hingeht.Den vollständigen Artikel lesen ...
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