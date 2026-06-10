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zukunftsbilanzen.de
10.06.2026 06:46 Uhr
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Tolle Chancen im Minensektor! Newmont und Fresnillo als Basis, Power Metallic Mines als Super-Joker für Ihr Depot!

Der Markt für Edel- und Batteriemetalle ist derzeit stärker in Bewegung. Anleger blicken nach den jüngsten Preisschwankungen gespannt auf die Großen der Branche, aber auch auf aufstrebende noch kleinere Werte, die den eventuellen Sprung zum Big Player noch vor sich haben. Zwei Schwergewichte sind zweifellos Fresnillo und Newmont. Während der eine von ihnen mit Milliarden-Aktienrückkäufen beeindruckt, setzt der andere auf langfristige Cashflows. Abseits davon überzeugt Power Metallic Mines durch starke Bohrergebnisse und eine vielversprechende charttechnische Ausgangslage. Mit dem Fokus auf begehrte Polymetalle könnte der Wert gerade jetzt eine lukrative Rebound-Chance bieten. Lesen Sie hier, was die aktuellen News bedeuten und wo die Reise für diese drei Werte hingeht.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

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