Chiles Gold-Pipeline gewinnt an Dynamik: Rio2, Kinross und Tesoro treiben wichtige Projekte voran

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Steigende Goldpreise beschleunigen die Entwicklung zahlreicher Projekte in der chilenischen Atacama-Region und schaffen Chancen sowohl für etablierte Produzenten als auch für aufstrebende Entwickler.

Die globale Goldindustrie steht zunehmend vor einer zentralen Herausforderung: die nächste Generation wirtschaftlich attraktiver Goldvorkommen zu erschließen.

Rekordhohe Goldpreise haben die finanziellen Perspektiven vieler Produzenten grundlegend verändert. Große Bergbaukonzerne erwirtschaften derzeit außergewöhnlich hohe freie Cashflows, stärken ihre Bilanzen und treffen Investitionsentscheidungen, die vor wenigen Jahren noch schwer zu rechtfertigen gewesen wären. Mit der Rückkehr von Kapital in den Sektor richtet sich der Fokus verstärkt auf Regionen, die langfristiges Produktionswachstum ermöglichen können.

Chile entwickelt sich dabei zu einem der wichtigsten Profiteure.

Obwohl das Land vor allem für seine Kupferproduktion bekannt ist, zieht eine wachsende Pipeline an Goldprojekten zunehmend die Aufmerksamkeit internationaler Produzenten und Investoren auf sich. Die jüngsten Fortschritte von Rio2, Kinross Gold und Tesoro Gold zeigen, wie Nordchile zu einer immer bedeutenderen Quelle zukünftiger Goldproduktion wird.

Rio2 erreicht den entscheidenden Schritt zum Produzenten

Zu den bedeutendsten Meilensteinen des Jahres zählt der erfolgreiche Übergang von Rio2 (ISIN: CA7672171021) vom Projektentwickler zum Goldproduzenten mit der Fenix-Gold-Mine im Maricunga-Gürtel.

Im Januar 2026 goss das Unternehmen erstmals Gold und erreichte damit einen wichtigen Meilenstein nach Jahren der Genehmigungs-, Finanzierungs- und Bauarbeiten. Im ersten Quartal produzierte Fenix Gold 4.648 Unzen Gold, während die Inbetriebnahme weiter voranschritt und die Anlage ihre Hochlaufphase durchlief.

Anlaufprobleme sind in der Bergbauindustrie keine Seltenheit, insbesondere bei hochgelegenen Haufenlaugungsprojekten. Rio2 räumte ein, dass sowohl die Erzgehalte als auch die Durchsatzraten zunächst unter den ursprünglichen Erwartungen lagen. Das Management bezeichnete diese Herausforderungen jedoch als typische Anpassungen während der Inbetriebnahme und nicht als strukturelle Probleme.

Wichtig ist dabei, dass Fenix Gold auf einer umfangreichen Ressourcenbasis von rund 4,8 Millionen Unzen Gold in den Kategorien "Measured and Indicated" aufbaut und eine geschätzte Minenlaufzeit von mehr als 16 Jahren aufweist. Das Projekt zählt zu den größten neuen Goldminen Chiles und zeigt, dass auch in einem anspruchsvollen globalen Genehmigungsumfeld große Goldprojekte erfolgreich entwickelt werden können.

Zusätzliche Stabilität erhält das Unternehmen durch die Übernahme der produzierenden Kupfermine Condestable in Peru. Diese Diversifizierung sorgt während der Hochlaufphase für zusätzliche Cashflows und reduziert die Abhängigkeit von einem einzelnen Vermögenswert.

Kinross baut seine langfristige Chile-Strategie aus

Am anderen Ende der Entwicklungsskala steht Kinross Gold (ISIN: CA4969024047).

Der kanadische Goldproduzent hat kürzlich seine Pläne für das Lobo-Marte-Projekt in der Atacama-Region konkretisiert und Investitionen von rund 3 Milliarden US-Dollar über die gesamte Minenlaufzeit angekündigt. Das Projekt könnte in den kommenden Jahren zu einer der größten Goldentwicklungen Südamerikas werden. Die geplante Produktion beläuft sich auf rund 4,7 Millionen förderbare Unzen Gold bei einer erwarteten Betriebsdauer von mehr als 20 Jahren.

Für Kinross ist Lobo Marte Teil einer umfassenderen Strategie, die auf den Aufbau eines langfristigen Goldbezirks rund um die bestehenden La-Coipa-Betriebe abzielt. Die Investition unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in das regulatorische Umfeld Chiles und die Fähigkeit der Region, Großprojekte erfolgreich zu unterstützen.

Die Bedeutung reicht dabei weit über Kinross hinaus. Großinvestitionen dieser Größenordnung fördern häufig den Ausbau von Infrastruktur, ziehen zusätzliches Explorationskapital an und erhöhen das strategische Interesse an benachbarten Projekten.

Tesoro Gold vor einem richtungsweisenden Jahr

Dieses positive Branchenumfeld könnte auch für Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) von Vorteil sein. Das Unternehmen entwickelt das El-Zorro-Goldprojekt ebenfalls in der chilenischen Atacama-Region.

Während Rio2 derzeit den Produktionshochlauf vorantreibt und Kinross eine milliardenschwere Entwicklungsstrategie verfolgt, befindet sich Tesoro in einer besonders interessanten Position zwischen Exploration und Produktion. Das Unternehmen gilt als fortgeschrittener Entwickler und nähert sich mehreren wichtigen Werttreibern.

Derzeit arbeitet Tesoro an der Definitive Feasibility Study (DFS) für El Zorro, deren Abschluss für 2026 vorgesehen ist. Bisherige Studien weisen auf ein Projekt hin, das rund 110.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren könnte. Die geschätzten nachhaltigen Produktionskosten (AISC) liegen bei etwa 1.216 US-Dollar pro Unze, während der anfängliche Kapitalbedarf auf rund 248 Millionen US-Dollar veranschlagt wird.

Ein wesentlicher Vorteil des Projekts bleibt seine Lage. El Zorro befindet sich in Küstennähe und profitiert von bestehender Infrastruktur sowie dem Zugang zu Strom, Wasser und Transportwegen. Diese Faktoren können die Projektentwicklung erheblich vereinfachen und die Kapitalintensität reduzieren.

Auch die Projektgröße wächst weiter. Die Lagerstätte Ternera beherbergt derzeit eine Goldressource von rund 1,82 Millionen Unzen. Parallel dazu untersucht das Unternehmen durch laufende Bohrprogramme einen größeren mineralisierten Korridor, der bislang nur begrenzt erkundet wurde. Analysten sehen daher Potenzial für weitere Entdeckungen über die aktuelle Ressourcenschätzung hinaus.

Chiles Goldgeschichte gewinnt an Dynamik

Die Fortschritte von Rio2, Kinross und Tesoro spiegeln die breitere Entwicklung wider, die derzeit im chilenischen Bergbausektor stattfindet.

Rio2 zeigt, dass neue Goldminen auch heute noch finanziert, gebaut und erfolgreich in Betrieb genommen werden können. Kinross verdeutlicht das langfristige Vertrauen großer Produzenten in die Region. Tesoro wiederum repräsentiert die nächste Generation von Projekten, die sich auf dem Weg zur Produktion befinden.

Während Produzenten weltweit nach neuen Reserven suchen und Investoren verstärkt auf Regionen mit Wachstumspotenzial achten, scheint Chiles Goldsektor zunehmend eine größere Rolle in der globalen Versorgung einzunehmen. In diesem Umfeld könnte insbesondere Tesoro Golds Übergang vom fortgeschrittenen Entwickler zum zukünftigen Produzenten in den kommenden Jahren zu den aufmerksamsten verfolgten Geschichten der Branche gehören.

Quellen:

https://www.mining.com/tintina-soars-to-new-high-on-66m-backing-for-chile-copper-gold-project/

https://www.miningreporters.com/noticia/news/2026/05/kinross-lobo-marte-gold-project-atacama-chile

https://uk.finance.yahoo.com/news/goldman-reiterates-bullish-gold-forecast-141058649.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.gspublishing.com/content/research/en/reports/2026/01/22/212375c7-1547-4471-84e9-96cd56e1519a.pdf?utm_source=chatgpt.com

https://www.cbsnews.com/news/what-will-happen-gold-silver-prices-june-2026-what-experts-expect/

https://www.firstmajestic.com/investors/news-releases/first-majestic-announces-q1-2026-financial-results-and-increased-quarterly-dividend-payment-provides-management-updates

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q1-2026-results/default.aspx

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