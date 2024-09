Kalenderwoche 37 am KMU-Anleihemarkt - seit Mittwoch (11. September 2024) kann die neue sechsjährige Anleihe 2024/30 (ISIN: DE000A383FH4) mit einem Zielvolumen von 25 Mio. Euro der Semper idem Underberg AG auch offiziell über die Börse Frankfurt und deren Zeichnungsfunktionalität gezeichnet werden. Die Zeichnungsphase läuft bis zum 25. September 2024. Der neue Underberg-Bond wird in einer Zinsspanne zwischen 5,75% bis 6,75% p.a. verzinst, der gegen Ende der Zeichnungsphase final festgelegt wird. "Bankschulden haben wir praktisch keine. Zum Ende des Geschäftsjahres 2023/24 betrug unser Verschuldungsgrad 4,5x EBITDA - perspektivisch peilen wir hier eine weitere Verbesserung auf unter 3,5x EBITDA an. Mit der EK-Quote von mehr als 30 Prozent stehen wir viel besser da als viele andere Mittelständler - gerade nach diesen Krisen der jüngeren Vergangenheit", sagt Michael Söhlke, Vorstandssprecher und CFO der Semper idem Underberg AG, im Anleihen Finder-Interview in dieser Woche.

Die Duisburger PCC SE emittiert zum 1. Oktober 2024 erneut eine neue Anleihe. Die Verzinsung beträgt 5,75 % p.a. (ISIN DE000A383UJ9) und das Emissionsvolumen liegt bei 30 Mio. Euro. Es ist die nunmehr 93. Unternehmensanleihe des Chemiekonzerns, der in diesem und letzten Jahr mit konjunkturellen Herausforderungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...