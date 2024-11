Börsen politisch getrieben...: Wochenrückblick KW 45-2024 - Trump-Triumph und Marktschwankungen!

Anzeige / Werbung

Wall Street auf Rekordjagd, Europa in der Flaute! Das ist eine kurze, aber sehr zutreffende Zusammenfassung des Börsengeschehens der vergangenen Woche! Was wirklich geschah…

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Finanzmärkte erlebten vergangene Woche schon fast eine Achterbahnfahrt, die den Graben zwischen Europa und den USA weiter vertiefte. Während sich die Wall Street nach dem "Trump win' in einem wahrenEuphorietaumel befand und Indizes eine Serie von Allzeithochs verzeichneten, kämpfte Europa mit einer regelrechten Talfahrt.

Entsrprechend verlor der DAX rund -0,20 % währed der Dow Jones gut +4,7 % und die Nasdaq100 über +5 % zulegte.

Quelle: Onvista.de

Der Aufschwung in den USA wurde zum Großteil durch Donald Trumps Wiederwahl zum Präsidenten begünstigt, wozu dann die 0,25 % Zinssenkung der Federal Reserve ihr übriges beitrug.

Auf der anderen Seite des Atlantiks litt Europa unter enttäuschenden Unternehmenszahlen, insbesondere im Luxusgütersektor, und politischer Instabilität in Deutschland, durch den Bruch der Ampel-Regierung. Die Wahrscheinlichkeit auf mögliche Zollbarrieren seitens der USA trübte die Stimmung zusätzlich.

Der Trump-Effekt und seine Konsequenzen!

Die Nachricht von Trumps Wiederwahl setzte die US-Börsen in Bewegung, wobei die großen Indizes neue Rekordstände erreichten. Gleichzeitig stieg der Dollar und die Anleiherenditen zogen an. Dies erscheint überraschend, zumal die Fed den Leitzins um weitere 25 Basispunkte gesenkt und weitere Zinssenkungen angedeutet hat. Dennoch ist dies nicht ganz unvorhersehbar: Kurzfristige und langfristige Zinssätze entwickeln sich oft unterschiedlich. Der Anstieg der langfristigen Renditen zeigt, dass Inflationssorgen zurückkehren, angetrieben von einer robusten Wirtschaft und einem Rekorddefizit, das durch Trumps versprochene Steuersenkungen verschärft werden könnte. Die Anleiherenditen bewegen sich nun ineinem kritischen Bereich zwischen 4,46 % und 4,55 %. Sollte diese Widerstandsmarke überschritten werden, könnte ein Anstieg auf 5 % folgen, was insbesondere die Aktienmärkte der kleineren und mittleren Unternehmen belasten könnte.

Rohstoffmärkte mit gemischten Signalen!

Die Preise für Industriemetalle entwickelten sich vergangene Woche uneinheitlich. Trumps Wahlsiegbedeutet einen Dämpfer für die Industriemetalle, allen voran Kupfer, das durch sein Gewicht in der Energiewende und mögliche Zollbarrieren belastet wird. Diese könnten die Nachfrage schwächen. Gleichzeitig hoffen Marktteilnehmer auf verstärkte Konjunkturmaßnahmen aus China, was die Volatilitätam Kupfermarkt anheizt. Der aktuelle Kassapreis in London liegt bei rund 9.300,- USD pro Tonne.

Quelle: MinerDeck auf X

Nach der US-Wahl kam es bei Gold und Silber zu Gewinnmitnahmen, da Spekulanten von einer Stärkung des US-Dollars durch Donald Trump ausgehen. Erschwerend hinzu kommt der Anstieg der Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen, was dem Goldpreis nicht zuträglich ist. Aber dennoch notiert Gold noch bei knapp 2.700,- USD je Feinunze und Silber bei fast 31,50 USD je Feinunze. Die Mehrheit der Marktbeobachter geht aber davon aus, dass dieser Rücksetzer nur von sehr kurzer Dauer sein sollte.

Fazit / Ausblick: Trump siegt auf ganzer Linie!

Mit Trumps Wiederwahl und der Aussicht auf weitere geldpolitische Lockerungen bleibt die Spannungan den Märkten hoch. Die kommenden Inflationsdaten und Reden der Zentralbanker werden zeigen, ob die Euphorie in den USA anhält oder ob die Märkte mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden, was wiederum den Edelmetallen zugutekommt.

Die Republikaner haben das Weiße Haus und den Senat zurückerobert. Möglicherweise gewinnen sie auch das Repräsentantenhaus, das zum Zeitpunkt des Schreibens noch unentschieden ist. Diese Rechtsverschiebung wird von den Finanzmärkten nicht unwillkommen geheißen, auch wenn die anfängliche Euphorie am Freitag leicht nachließ. In der kommenden Woche wird die Flut der Quartalsberichte abebben, aber dennoch stehen einige Schwergewichte noch auf dem Plan, mit Allianz, AstraZeneca, Applied Materials, Cisco, Siemens und Tencent. Auf makroökonomischer Ebene werden die US-Inflationszahlen für Oktober, die am Mittwoch veröffentlicht werden, ein wichtiger Indikator sein. Mehrere Zentralbanker werden sprechen, darunter Fed-Chef Jerome Powell, der am Donnerstag bei einem Event der Dallas Fed auftreten wird.

Lesen Sie in unserem folgenden Wochenrückblick was noch alles für Rohstoffe und Edelmetalle spricht.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/.

