Spannendes Ereignis voraus...: Wochenrückblick KW 46 - 2024 - Folgt nach dem Höhenflug jetzt die Ernüchterung!

Anzeige / Werbung

Nach den Rekordhöhen, die die Wall Street am 11. November erreichte, schlug die Euphorie vergangene Woche um. Auch den europäischen Märkten gingen nach ihrem "Langstreckenlauf" die Puste aus.

?

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die vergangene Handelswoche brachte eine spannende Entwicklung an den Märkten. Während der Deutsche Aktienindex (DAX) unterm Strich stagnierte, zeigte die Wall Street nach der starken Wahlrallye erste Anzeichen einer Konsolidierung. Besonders auffällig waren die deutlichen Kursverluste des Technologieindex Nasdaq100 - ein mögliches Vorzeichen für eine umfassendere Korrektur im Techsektor oder gar an der gesamten Wall Street? Entscheidend für den weiteren Verlauf könnte die Präsentation der Quartalszahlen von Nvidia sein. Der Chiphersteller wird am Mittwochabend nach Börsenschluss seine Ergebnisse bekannt geben und damit potenziell die Weichen für die restliche Handelswoche stellen.

Quelle: WallstreetOnline.de

Die drohenden verschärften US-Zölle rücken offenbar immer weiter in den Vordergrund, während Donald Trump sich auf seinen Amtsantritt vorbereitet. Auch den US-Indizes scheint die Puste auszugehen und sorgen sich zusehends das die Federal Reserve ihre Zins-Strategie zur Zinssenkung verlangsamen könnte. Das Ergebnis: eine merkliche Zunahme der Volatilität.

Auch Inflation rückt wieder in den Fokus!

Die Sorge um ein Ansteigen der Inflation liegt wieder in der Luft. Die Anleiherenditen senden deutliche Signale: Die Investoren bangen nicht nur um die nächsten Schritte der Fed, sondern auch um die Möglichkeit eines Inflationsanstiegs, der an die 1970er Jahre erinnert. Die jüngsten Daten zeichnen derweil ein gemischtes Bild: Während der Verbraucherpreisindex ("CPI') den Erwartungen entsprach, blieb der Erzeugerpreisindex ("PPI') leicht hinter den Prognosen zurück und zeigte einen moderaten Anstieg.

Fed Chef Jerome Powell lobte vergangene Woche die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft und zeigte keine Eile, die Zinsen zu senken, was die Märkte weiter beunruhigt. Die steigende Verschuldung und der damit verbundene Ansturm auf Anleihen belasten zusätzlich die Stimmung. Technisch gesehen richtet sich der Blick auf den Widerstand der 10-jährigen Renditen bei 4,46 und 4,55 %, um einen Anstieg auf die gefürchteten 5 % zu verhindern.

Rohstoffmärkte unter Druck!

Die neuen Konjunkturmaßnahmen aus China konnten die Märkte bisher noch nicht wirklich überzeugen. Folglich erlitten die Preise für Industriemetalle in dieser Woche erhebliche Einbußen. Besonders Kupfer verzeichnete einen starken Rückgang und fiel in London mit 8.882,- USD pro Tonne unter die psychologische Marke von 9.000,- USD pro Tonne.

Quelle: MinerDeck auf X

Auch Gold musste Verluste hinnehmen und gab die zweite Woche in Folge nach. Steigende Anleiherenditen lasten schwer auf dem Edelmetall, das aktuell bei etwa 2.570,- USD gehandelt wird.

Fazit / Ausblick: Nervosität vor Nvidia und Konjunkturdaten!

Nach der post-elektoralen Aufregung und der anschließenden Korrektur der US-Börsen bleibt die Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Zinspolitik der Fed bestehen. Viele Investoren wollen allerdings noch nicht akzeptieren, dass die Markteuphorie um Donald Trump möglicherweise zu Ende ist. Der Fokusrichtet sich nun auf die bevorstehenden Veröffentlichungen der "PMI'-Indikatoren für die großen Volkswirtschaften am Freitag. Am Donnerstag stehen wichtige US-Daten zu Beschäftigung, Wohnungsbau und der "Philly Fed Index' an. Besonders im Rampenlicht wird Nvidia stehen, die am Mittwoch ihren Quartalsbericht präsentieren.

Die Märkte befinden sich in einer spannungsgeladenen Phase, in der Inflationsängste, Zinsentscheidungen und geopolitische Unsicherheiten das Geschehen dominieren. Ob sich die Märkte nach den bevorstehenden Nvidia-Zahlen erholen, bleibt abzuwarten.

Abschreiben sollten Sie allerdings auf keinen Fall die Rohstoffe! Warum, lesen Sie in unserem folgenden Wochenrückblick.

Massive Profite...

Gold und Silber: Die Edelmetalle vor dem nächsten Aufschwung?!

Die Aktienindizes feierten den Wahlsieg von Donald Trump zum erneuten US-Präsidenten. Der Goldpreis hingegen musste ein Teil seiner vorherigen Gewinne wieder abgeben und der US-Dollar gewann deutlich an Stärke.

Lesen Sie mehr

Osisko Gold Royalties / Gold Royalty

Gold für den Quantencomputer der Zukunft

Wissenschaftler haben bei der Suche nach Supraleiter das Gold entdeckt.

Lesen Sie mehr

Sagenhaftes Potenzial…

Goldpreis dreht wieder in Richtung Rekordkurs - Analysten sehen Potenzial bis 3.360 US-Dollar je Unze!

Die Aussichten für den Goldmarkt könnten nicht viel besser sein. Analysten und Investmenthäuser sind sich zunehmend einig: Der Goldpreis wird weiter steigen.

Lesen Sie mehr

Century Lithium / Green Bridge Metals

Die Energiewende erreicht zusehends die Bergbaubranche

Monstertrucks mit einem Elektroantrieb existieren im Bergbau bereits. Und dieser Weg wird weiter verfolgt.

Lesen Sie mehr

Uranium Energy / Premier American Uranium

Atomenergie kennt keine Dunkelflaute

Meteorologen bezeichnen die Dunkelflaute als antizyklonisches Tief. Wind und Sonne gibt es kaum.

Lesen Sie mehr

Die Welt braucht Uran...

Wirtschaftlicher Durchbruch im Uran-Sektor: Diese Firma wird Investoren zu Gewinnern machen!

Uran hat sich in den letzten Jahren von einem unterschätzten Rohstoff zu einem unverzichtbaren Energieträger entwickelt, dessen Bedeutung rasant du signifikant weiter wächst.

Lesen Sie mehr

Tudor Gold / Chesapeake Gold

Neue Krisen im Anmarsch - gut für den Goldpreis

Dass Krisen Gold verteuern, ist bekannt. Eine neue Krise könnte zwischen Russland und China entstehen.

Lesen Sie mehr

Osisko Development / Vizsla Silver

Analysten erwarten steigenden Goldpreis

Und es sind nicht wenige, die positiv für einen höheren Goldpreis gestimmt sind.

Lesen Sie mehr

Millennial Potash / U.S. GoldMining

Wichtige Rohstoffe - Kupfer und Kali

Kupfer wird für das Technologiezeitalter immer mehr gebraucht. Kupfer und Kali sind auch für Pflanzen wichtig.

Lesen Sie mehr

Gewinnrakete voraus…

Diese Aktie steht vor dem Mega-Durchbruch! Experten prognostizieren gigantische Gewinnchance!

Die globale Goldproduktion bleibt ein Schlüsselindikator für wirtschaftliche Dynamiken und Investitionsstrategien weltweit. Und in Investitionsstrategien passt diese noch unentdeckte Gold-Perle perfekt!

Lesen Sie mehr

GoldMining / Collective Mining

Verschnaufpause im Goldbullenmarkt

Der Sieg der Republikaner und von Donald Trump lasten auf dem Goldpreis. Doch bald könnte er wieder drehen.

Lesen Sie mehr

Uranium Royalty / Cosa Resources

Roh-Uran und Brennstoff für Kernreaktoren

Der Preis für (Roh-)Uran ist deutlich gestiegen. Noch mehr ist der Preis für Brennstoff für Atomreaktoren gestiegen.

Lesen Sie mehr

Vom Goldrausch profitieren…

Der Gold-Champion mit außergewöhnlichem Wachstumspotenzial - Ihre Chance für lukrative Gewinne!

Die Angst vor größeren Verwerfungen an den Märkten sorgt dafür, dass Gold als Schutz vor Risiken gefragt ist. Wer nicht nur die Sicherheitsfunktion, sondern auch enormes Gewinnpotenzial möchte, investiert anders.

Lesen Sie mehr

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/.

?

Enthaltene Werte: CA55903Q1046,CA1651841027,US9168961038,XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,CA06683K1066,CA68827L1013,CA38149E1016,CA13000C2058,CA91702V1013,CA38071H1064,CA19425C1005,CA22113C1014,CA68828E8099,CA89901T1093,CA60041F1018,CA1566151066,US90291W1080,CA3929211025,CA74048R1091,CA92859G6085,CA3499421020