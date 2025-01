Wall Street drehte richtig auf: Wochenrückblick KW 03-2024: Börsen vor Trumps-Amtseinführung in Feierlaune!

Anzeige / Werbung

Die Trump-Euphorie entfachte sich vergangene Woche erneut und brachte eine deutliche Erholung an den Finanzmärkten.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

unterstützt durch positive US-Inflationsdaten, einem Waffenstillstand im Gazastreifen und gute Quartalsergebnisse großer US-Banken sowie europäischer Luxusgüterhersteller stiegen die Indizes deutlich an. Neben den US-Börsen, Dow Jones (rund +3,7 %), Nasdaq 100 (rund +2,9 %) legte auch der DAX (rund +3,4 %) und sogar der EuroStoxx 50 kräftig zu.

Quelle: Onvista.de

Das Highlight der Woche war die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex ("CPI'), der leicht unter den Erwartungen lag, wenn volatile Komponenten herausgerechnet wurden. Diese Zahlen sorgten für Erleichterung bei den Anlegern, da sie auf eine Abschwächung des Inflationsdrucks hindeuteten und gleichzeitig die Anleiherenditen leicht nachgaben.

Trump wieder im Fokus! Politische Spannungen und wirtschaftliche Herausforderungen!

Die Welt schaut gespannt auf die bevorstehende Amtseinführung von Donald Trump, die morgen stattfinden wird. Doch der neue US-Präsident hat wenig Zeit für Vorgeplänkel: Die enorme Verschuldung der USA und die anstehenden Fälligkeiten im ersten Quartal stellen eine erhebliche Herausforderung dar. Insbesondere mögliche Anleiheauktionen und die damit verbundenen Renditen könnten in den kommenden Wochen erheblichen Einfluss auf die Märkte haben. Jeder weitere Anstieg der Zinsen dürfte die Aktienmärkte belasten.

Rohstoffmärkte: Kupfer im Aufwind und Gold glänzt weiter!

Die Preise für Kupfer steigen weiter, gestützt durch Spekulationen über Trumps Handelspolitik, die auf einen schrittweisen Anstieg neuer US-Zölle hindeuten könnten. Kupfer notiert derzeit bei rund 9.170,- USD pro Tonne (Spotpreis) und hat seit Jahresbeginn bereits mehr als +5 % zugelegt. Zwar hat der chilenische Bergbaukonzern Antofagasta eine leichte Produktionssteigerung für 2024 angekündigt, diese allerdings ist deutlich unter den ursprünglichen Erwartungen geblieben ist.

Quelle: MinerDeck auf X

Auch Gold präsentiert sich weiter stark und stieg über die psychologische Marke von Marke von 2.700,- USD. Die abgeschwächte US-Inflation, die auf mögliche Zinssenkungen hinweist, beflügelt die Nachfrage nach dem Edelmetall.

Fazit / Ausblick: Märkte vor einer entscheidenden Phase und eine weitere ereignisreiche Woche steht bevor!

Die kommende Woche verspricht wieder Spannung pur. Neben der Amtseinführung Trumps, die mit potenziellen "großen Ankündigungen" direkt zu Beginn seiner Amtszeit verbunden sein könnte, stehen bedeutende Ereignisse an. Zudem gibt es wieder eine Menge Quartalszahlen von Schwergewichten wie Netflix, Johnson & Johnson, GE Aerospace und Procter & Gamble. In Europa stehen die Unternehmen Investor AB, Givaudan und Ericsson im Fokus.

Das Weltwirtschaftsforum in Davos sowie die Zinsentscheidung der Bank of Japan am Freitag dürften ebenfalls für Bewegung sorgen. Die Märkte befinden sich in einer spannenden "Übergangsphase", in der politische und wirtschaftliche Entwicklungen gleichermaßen das Geschehen dominieren. Mit Trumps Amtsübernahme, weiteren Inflationsdaten und den anstehenden Quartalszahlen könnte die nächste Woche entscheidende Weichen für die kommenden vielleicht Monate stellen. In Europa ergreift Christine Lagarde das Wort und wird sich zur geldmarktpolitischen Ausrichtung der Europäischen Zentralbank äußern. Stellen Sie sich besser mal auf volatile Tage ein.

Die Rohstoffe schauen derzeit wieder vielversprechend aus, und scheinen schon einiges eingepreist zu haben. Was noch für Rohstoffe und Rohstoffinvestments spricht, können Sie in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ .

