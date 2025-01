Immer weiter auf der Leiter...: Wochenrückblick KW 04-2025: Volle Agenda - Märkte im Aufwind, aber Unsicherheit bleibt!

Anzeige / Werbung

Die vergangene Handelswoche standen die globalen Börsen erneut im Zeichen steigender Kurse. Besonders die Wall Street legte kräftig zu, was auch dem DAX erlaubte, seine Rekordjagd fortzusetzen.

Donald Trump hat mit seiner Amtseinführung und ersten Aussagen in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt. Der S&P 500 reagierte prompt und erreichte am Donnerstag ein neues Allzeithoch. Seine überraschend moderaten Töne, insbesondere im Umgang mit China, wirkten beruhigend auf die Märkte: Trump erklärte, er bevorzuge keine Zölle gegen China erheben zu müssen - ein Signal, das gerade auch von den europäischen Märkten mit Optimismus aufgenommen wurde.

Quelle: Onvista.de

Die Aussicht auf eine Entschärfung des Handelskriegs sorgte für einen starken Aufschwung in Europa, angeführt vom Bankensektor, Luxusgütern und verbesserten Aussichten im transatlantischen Handel.

Globale Märkte: Rückenwind durch Unternehmenszahlen!

Die laufende Berichtssaison unterstützte die positive Marktstimmung. Starke Quartalsergebnisse lieferten den nötigen Schub, um die Rallye sowohl in den USA als auch in Europa am Leben zu halten. Doch trotz der positiven Nachrichten bleibt Vorsicht geboten: Mit anstehenden Zentralbankentscheidungen und den Ergebnissen von US-Technologiegiganten wie Microsoft, Meta, Tesla, Apple und Amazon könnten die Märkte volatil werden.

Zinsen und Inflation: Das Damoklesschwert der Märkte!

Die Stabilisierung der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe bei über 4,50 % zeigt, dass das Zinsniveau weiterhin eine Herausforderung für die Aktienmärkte darstellt. Fortschritte bei der Inflation und der Haushaltsausgabenpolitik wären notwendig, um den Druck auf die Märkte zu mindern. Gleichzeitig belastete der schwächere US-Dollar die Märkte, insbesondere nach Trumps Diskussionen mit Xi Jinping und der noch unsicheren zukünftigen US-Handelspolitik.

Rohstoffmärkte: Resilienz trotz Handelsängsten!

Die Preise für einige Basismetalle zeigten sich robust, trotz Trumps Drohungen mit 25 % Zöllen auf Importe aus Mexiko und Kanada. Kupfer verlor nur leicht, nachdem das Industriemetall in den vergangenen Wochen von einer wirtschaftlichen Erholung in China zugelegt hatte. Die Aussicht auf ein wohlwollendes Handelsabkommen zwischen den USA und China sollten den Preis weiter stützen.

Quelle: MinerDeck auf X

Der Dollar-Rückgang gab dem Goldpreis weiteren Rückenwind, der mit über 2.775,- USD pro Unze ein Drei-Monats-Hoch erreichte.

Fazit: Eine entscheidende Woche mit voller Agenda steht bevor!

Die letzte Woche im Januar verspricht eine Vielzahl an marktbewegenden Ereignissen. Zentralbanken stehen im Fokus, mit Zinsentscheidungen aus Kanada, den USA, Europa und Brasilien. Makroökonomisch liegt der Schwerpunkt auf der ersten Schätzung des US-BIP für das erste Quartal und dem PCE-Inflationsindikator für Dezember. Dazu kommen die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Schwergewichten wie Microsoft, Meta, Tesla, Apple, Amazon sowie LVMH, ASML und SAP in Europa.

Die Märkte starten mit Optimismus ins neue Jahr, doch die anstehende Flut an Daten und Entscheidungen könnte schnell für neue Herausforderungen sorgen. Anleger sollten sich auf ein hohes Maß an Volatilität einstellen, während zentrale Fragen zur Zinspolitik, Inflation und Unternehmensgewinnen beantwortet werden.

Rohstoffe geben Grund zum Optimismus. Was alles für Rohstoffe spricht, können Sie den vielen Artikeln aus der vergangenen Woche entnehmen.

Wahnsinn...

Foran Mining startet durch: Das bisher größte Bohrprogramm entfesselt das volle Potenzial der "Tesla'-Zone!

Der Start ins Jahr 2025 könnte für Foran Mining (WKN: A1C09C) nicht vielversprechender sein. Mit dem größten Bohrprogramm seiner Geschichte setzt das Unternehmen neue Maßstäbe!

Lesen Sie mehr

Discovery Silver / Foran Mining

Mexiko denkt über Silber nach - Auswirkung auf den Silbermarkt

Das weltweit größte Silber-Produktionsland Mexiko verfolgt bezüglich seiner Ressourcen einen Nationalisierungstrend.

Lesen Sie mehr

TOP-Meilensteine...

Tudor Gold: Triumphe und Ausblick auf weiteres Ausnahmepotenzial!

Im letzten Jahr hat Tudor Gold die nächste Stufe des Explorationsturbos auf seinem hochgradigen "Treaty Creek'-Projekt im gehaltvollen "Goldenen Dreieck' von British Columbia/Kanada gezündet und viel erreicht!

Lesen Sie mehr

Uranium Energy / Cosa Resources

Die Kernenergie befindet sich in einem historischen Moment

Rund 60 Reaktoren sind weltweit im Bau. Mindestens weitere 110 sind geplant.

Lesen Sie mehr

Mogotes Metals / Meridian Mining

Kupfer wird knapp - gut für Unternehmen mit Kupfer

Kupfer ist eines der wichtigsten Bestandteile der Energiewende. Prognosen gehen von höheren Kupferpreisen aus.

Lesen Sie mehr

Miata Metals / Tudor Gold

Gold fasziniert immer

Auf die Amtseinführung des neuen Präsidenten hat der Goldpreis positiv reagiert. Mögliche Handelskriege machen Gold attraktiv.

Lesen Sie mehr

New "Copper Decade'...

Der unvermeidbare Kupfer-Engpass: Die globale Revolution im Kupfermarkt steht bevor!

Der Kupfermarkt steht vor einer epochalen Umwälzung. Die Ankündigung langfristige Verträge mit chinesischen Käufern ab 2025 zu beenden, wird die Branche in ihren Grundfesten erschüttern.

Lesen Sie mehr

Endeavour Silver / MAG Silver

Auf Silber, das Energiemetall moderner Lösungen, setzen

Von der Antike bis heute ist die Geschichte der Energie faszinierend. Heute gehört Silber zur Revolutionierung der Energie dazu.

Lesen Sie mehr

Revival Gold / Fury Gold Mines

Der Goldpreis und der neue Mann im Weißen Haus

Nun ist Donald Trump erneut ins Weiße Haus eingezogen. Marktteilnehmer holten sich Gold als Absicherung.

Lesen Sie mehr

Vizsla Silver / Canada Nickel Company

Die Welt funktioniert nur mit Rohstoffen

Rohstoffe bilden die Basis unserer modernen Welt, unabdingbar für die Wirtschaft und das tägliche Leben.

Lesen Sie mehr

IsoEnergy / Premier American Uranium

Nukleare Mikroreaktoren für den Weltraum

Weltweit befindet sich die Kernenergieerzeugung im Aufwind. Auch im Raumfahrtbereich wird der Einsatz von Atomenergie untersucht.

Lesen Sie mehr

Defizit ufert aus...

Gold und Silber auf Rekordjagd: Endeavour Silver - Ihr Schlüssel zum Edelmetall-Boom!

Die Edelmetallmärkte erleben derzeit eine beeindruckende Rallye: Der Goldpreis hat die Marke von 2.700,- US-Dollar überschritten und steuert auf 3.000,- US-Dollar zu. Silber folgt mit Hebel!

Lesen Sie mehr

Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com,

