Spannend...: Wochenrückblick KW-09-2025: Märkte zwischen Stillstand und Stürmen - Tech-Sektor unter Beschuss

Während die Standardwerte in der vergangenen Handelswoche weitgehend stabil blieben, bot der amerikanische Technologieindex erneut ein Bild hoher Volatilität.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

im kürzeren Monat Februar verharren die Märkte scheinbar in einer Schwebephase und hatten kaum Zeit, um sich von den anhaltenden Unsicherheiten zu erholen. Auf der einen Seite bremsen Unsicherheiten rund um den drohenden Handelskrieg unter Donald Trump das Aufwärtspotenzial, auf der anderen Seite aber geben robuste Unternehmenszahlen Hoffnungsschimmer.

Quelle: Onvista.de

Standardaktien rauf, Tech runter, so die Devise der vergangenen Woche. Auf Wochenbasis verlor der Nasdaq100 rund -3,4 % während beispielsweise der Dow Jones rund +0,95 % und der DAX rund +1,2 % zulegte.

Quelle: Onvista.de / Achtung nicht die Schlusskurse der US-Indizes!

Zinsen und Inflation: Kein Lichtblick in Sicht!

Die Furcht vor einer wirtschaftlichen Abkühlung in den USA spiegelte sich in den Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen wider, die ihre 200-Tage-Linie bei 4,23 % testeten. Ein vorübergehender technischer Rebound könnte zwar die Aktienmärkte kurzfristig stützen, doch die zahlreichen Unbekannten im Marktumfeld bleiben Belastungsfaktoren. Immerhin kamen die Inflationsdaten ("Core PCE') mit einem Anstieg von 2,6 % im Jahresvergleich im Rahmen der Erwartungen, was zumindest den Inflationsdruck etwas reduzierte.

Rohstoffe: Kupfer stabil, Gold unter Druck!

Der Rohstoffsektor zeigte sich ebenfalls weiter stabil. Kupfer kann sein Preis weiterhin verteidigen, und notiert bei fast 9.400,- USD pro Tonne, was einem Anstieg von 8 % seit Jahresbeginn entspricht. Im Gegensatz dazu erlitt Gold einen deutlichen Rückschlag und fiel um rund 3,55 % auf etwa 2.850,- USD.

Quelle: MinerDeck auf X

Ein stärkerer US-Dollar sowie die Aussicht auf eine vorsichtig werdendende Federal Reserve verringerten die Nachfrage nach dem Edelmetall, insbesondere bei internationalen Käufern.

Ausblick: Spannende Woche voraus!

Die kommende Woche verspricht könnte erneut volatil bleiben:

Europäische Zentralbank (EZB): Die Finanzwelt erwartet am Donnerstag eine Zinssenkung, was den europäischen Märkten neuen Auftrieb geben könnte.

US-Arbeitsmarktdaten am Freitag: Die Beschäftigungszahlen könnten entscheidend für die geldpolitische Ausrichtung der Fed sein.

Handelskonflikt bleibt brisant: Mit dem drohenden Inkrafttreten neuer Zölle ab dem 4. März bleibt die politische Unsicherheit ein schwer kalkulierbarer Faktor.

Fazit: Anleger am Scheideweg!

Die Märkte stehen vor einer entscheidenden Phase. Während Europa sich weiterhin überraschend widerstandsfähig präsentiert, könnten die USA unter Druck geraten, sollte die "Tariff Timebomb' tatsächlich explodieren. Anleger sollten also auch weiterhin auf kurzfristige Kursausschläge vorbereitet sein, denn sowohl die geldpolitischen Entscheidungen als auch die Entwicklungen im Handelskonfliktkönnen schnell für neue Dynamiken sorgen. Weiterhin spannend bleibt auch das Thema Rohstoffe, von denen immer mehr gebraucht werden. Mehr dazu und einige Interessante Aktien finden Sie in unserem folgenden Wochenrückblick.

Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com,

