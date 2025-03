Der DAX steht weiter im Zeichen der Wirtschaftspolitik von Donald Trump und des Finanzpakets in Deutschland. Am Freitag geht der Blick dabei vorerst weiter nach unten. In der zweiten Reihe legen zum Ende des ersten Quartals derweil viele Unternehmen Zahlen vor. Auf Unternehmensseite stehen Energiekontor, GFT, Ionos, Jenoptik, SAF-Holland und Secunet im Fokus.

