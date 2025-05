Der DAX hat in der vergangenen Woche ein neues Rekordhoch bei gut 23.543 Punkten markieren können. Ins Wochenende verabschiedete sich der deutsche Leitindex am Freitag mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 23.499,32 Zählern. Und zum Wochenstart dürfte der DAX weiter auf Rekordjagd bleiben. Der Broker IG taxiert den DAX am Montagmorgen 0,7 Prozent höher auf 23.675 Punkten.Unterstützung erhält der DAX dabei von Fortschritten im Zollkonflikt zwischen den USA und China. Nach Angaben des Weißen Hauses soll ...

