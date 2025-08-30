Aktien: Diese Woche passte es einfach nicht. DER KI-Hoffnungsträger Nvdia lieferte starke Zahlen, aber es reichte nicht. War ja fast zu befürchten. Dazu vergreift sich trump an der FEd und feuert mal eben eine misslebige Stimme - Angst vor einer entmachteten FED steigt. Und auch beim Ukrainekrieg keine Entspannung - eher das Gegenteil. Hier scheint der grosse Dealmaker nach seinem Treffen in Alaska nachjustieren zu müssen. Und auch die Drohungen gegen China, der Konflikt mit Indien verbunden mit - zu - hohen Zöllenn wegen russischem Öl - alles keine Kurstreiber diese Woche. dazu kommt, dass die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin