Der Milliarden-Nachbar: Golden Cross startet Bohrungen bei Reedy Creek inmitten von Rekord-Goldpreisen

In der Welt der Junior-Exploration zählt vor allem eines: der Standort. Und in Victoria, Australien, hat ein Unternehmen gerade seine Flagge direkt neben einer der größten Goldentdeckungen einer ganzen Generation gesetzt

Dieser Artikel wird im Namen von Golden Cross Resources veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser -

Lernen Sie Golden Cross Resources kennen - einen hochgradigen Goldexplorer mit historischen Spitzenergebnissen, einer straffen Aktienstruktur und 6.000 Metern moderner Bohrungen, die gerade einmal 10 Kilometer von der 2-Milliarden-Dollar-Entdeckung Sunday Creek von Southern Cross Gold entfernt begonnen haben.

Und Gold hat gerade die Marke von 3.750 US-Dollar pro Unze durchbrochen.

Tauchen wir ein.

Ein neu entfachter Goldrausch: Preise explodieren über 3.750 US-Dollar/Unze

Nach einem Jahrzehnt der Seitwärtsbewegung ist Gold nun das heißeste Segment am Markt.

Allein in den letzten 18 Monaten haben wir gesehen:

Mehrfach gebrochene Allzeithochs

Zentralbanken kaufen Gold in der schnellsten Rate seit über 50 Jahren

Wachsende Angst vor Währungsabwertung, geopolitischer Instabilität und einem KI-getriebenen Energie-Inflationssuperzyklus

Das Ergebnis? Kapital fließt mit voller Geschwindigkeit zurück in Junior-Goldexplorer.

Southern Cross Gold - das im Juli 2023 noch bei nur 0,50 A$ gehandelt wurde - notiert heute bei 7,71 A$. Das entspricht einem Zuwachs von fast 1.600% in gut einem Jahr, gestützt auf Bonanza-Grade-Epizonalergebnisse und eine erstklassige australische Jurisdiktion.

Golden Cross ist der Nachbar von Southern Cross - jedoch mit strafferem Setup, früherem Stadium und einem größeren Landpaket zur Erkundung.

Der Standort: Reedy Creek - 10 km von einer 2-Milliarden-Dollar-Entdeckung entfernt

Golden Cross Resources hält das Reedy-Creek-Goldprojekt im goldreichen Lachlan-Faltengürtel von Victoria und deckt 445 Quadratkilometer über zwei hoch aussichtsreiche Schürfrechte ab.

Dies ist erstklassiges Epizonal-Gebiet - dieselbe geologische Umgebung, die Fosterville, Costerfield und zuletzt die Sunday-Creek-Entdeckung von Southern Cross hervorgebracht hat.

Und die Nähe ist entscheidend:

Reedy Creek liegt nur 10 Kilometer nordöstlich der Sunday-Creek-Entdeckung.

Das bedeutet: Golden Cross befindet sich nicht nur in der richtigen Postleitzahl - sondern exakt in der Nachbarschaft, in der gerade eine Milliardendollar-Entdeckung gemacht wurde.

Historische Bonanza-Grade - weitgehend ungetestet

Einer der meist übersehenen Aspekte von Golden Cross?

Das Projekt verfügt bereits über historische hochgradige Bohrergebnisse aus den Jahren 2019 bis 2023, darunter:

11,0 Meter mit 31,4 Gramm Gold pro Tonne

2,0 Meter mit 174,4 Gramm Gold pro Tonne (nicht JORC-konform)

Dies sind beeindruckende Hochgrad-Ergebnisse - und doch hat der breite Markt davon bislang kaum Notiz genommen.

Der Großteil dieses Gebietes ist bislang nicht mit modernen Explorationsmethoden getestet worden. Golden Cross ist das erste Unternehmen, das diese Chance im aktuellen Gold-Makroumfeld systematisch bebohrt und digitalisiert.

Bohrungen starten jetzt: 6.000-Meter-Programm läuft an

Golden Cross (WKN: A4134N) verschwendet keine Zeit.

Das Unternehmen führt derzeit sein 6.000-Meter-Bohrprogramm durch und zielt auf die aussichtsreichsten Zonen bei Reedy Creek.

Zum Einsatz kommen:

KI-gestützte Bohrzieldefinition in Partnerschaft mit Vrify

Neuaufbereitung historischer Daten

Tiefenstruktur-Geophysik

Feldbasierte geologische Kartierung

Mit der richtigen Struktur und einem agilen Team setzt Golden Cross ein bewährtes Playbook um - genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Goldpreise neue Rekorde brechen.

Erfahrenes Team, starke Struktur

Im Gegensatz zu vielen Juniors, die noch ihren Weg suchen, wird Golden Cross von einem erfahrenen Entdeckerteam mit echten Exits geführt.

Dazu kommt eine saubere Kapitalstruktur:

Rund 70 Millionen ausstehende Aktien

Rund 30 Prozent Insider-Besitz

Keine aufgeblähte Free-Float-Struktur, keine Altlasten

Das ist genau die Art von Frühphasen-Setup, nach der Institutionelle suchen, wenn sie den nächsten "Southern Cross"-Raketenstart anpeilen.

Southern Cross Gold: Der Vergleich

Golden Cross ist aufgrund von Lage und Potenzial der engste Exploration-Stage-Vergleich zu Southern Cross Gold (ASX: SXG).

Unternehmen Southern Cross Gold (SXG) Golden Cross Resources WKN: A4134N Standort Sunday Creek, Victoria Reedy Creek, Victoria (10 km entfernt) Ausstehende Aktien ~250 Millionen ~70 Millionen Marktkapitalisierung ~A$2 Milliarden Unter 20 Mio. (Frühphase) [Anmerkung: derzeit rund 55 Mio. CAD Marktkapitalisierung] Historische Gehalte Mehrere Hochgradtreffer 2,0 m mit 174,4 g/t Au Bohrungen Fortgeschritten (Infill/Step-Out) 6.000 m Initialprogramm

Wer SXG im Jahr 2023 bei 0,50 A$ gekauft hat, liegt heute über 1.600 Prozent im Plus.

Golden Cross bietet dasselbe Investment-Narrativ - mit der Neubewertungsfantasie noch vor sich.

Warum jetzt? Warum dieser Name?

Anleger, die heute in Junior-Goldaktien investieren wollen, stehen vor einem Dilemma:

Die meisten Namen haben bereits neu bewertet

Oder sie liegen in der falschen Jurisdiktion

Oder sie haben nicht die Grade

Golden Cross durchbricht dieses Muster möglicherweise mit:

Erstklassiger Jurisdiktion (Victoria, Australien)

Historischen Bonanza-Gehalten

Nachbarschaft zu einer 2-Milliarden-Dollar-Entdeckung

Starker Struktur, erfahrenem Team, finanziertem Bohrprogramm

Gold über 3.750 US-Dollar pro Unze

Dies ist das erste Inning einer möglichen Erfolgsstory - und der Markt beginnt gerade erst, Notiz zu nehmen.

Was passiert, wenn ein Junior in diesem Markt trifft?

Werfen wir einen Blick auf aktuelle Vergleiche:

Southern Cross Gold → +1.600% bei Epizonaltreffern

Challenger Exploration → +750% nach Entdeckung in Ecuador

Snowline Gold → +900% bei Yukon-Intercepts

West Red Lake Gold → +100% in nur einem Monat nach Produktionsneustart

In einem solchen Goldmarkt reicht oft ein einziger herausragender Treffer - und Golden Cross hat bereits historische Beweise dafür.

Mit 6.000 Metern neuer Bohrungen, die derzeit laufen, ist jede Bohrkernprobe ein potenzieller Neubewertungskatalysator.

Schlusswort

Der September 2025 könnte als der Monat in Erinnerung bleiben, in dem Golden Cross auf dem Radar erschien - genau als Gold neue Allzeithochs erreichte.

Das ist nicht einfach ein "vielversprechender" Junior - das ist ein Unternehmen:

In den richtigen Gesteinen

Mit dem richtigen Team

Zur richtigen Zeit

Man bekommt nicht oft die Chance, neben einer Milliardendollar-Entdeckung einzusteigen, während die Erstbohrungen laufen.

Jetzt ist sie da.

Zentrale Eckpunkte

Reedy Creek liegt nur 10 km von Sunday Creek entfernt

Southern Cross hat jetzt eine Marktkapitalisierung von rund 2 Milliarden A$

Golden Cross hat ein 6.000-Meter-Bohrprogramm gestartet

Historische Intercepts bis zu 174,4 g/t Gold über 2,0 m (nicht konform)

Rund 70 Mio. Aktien ausstehend, 30% Insider-Besitz und über 5 Mio. $ in Cash

Gold auf Allzeithochs, über 3.750 US-Dollar/Unze

Victoria ist eine der bestbewerteten Bergbaujurisdiktionen weltweit

KI-gestütztes Targeting plus historische Daten = hohes Impact-Potenzial

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: US6516391066,CA39115A1075,CA8426851090,CA3808871097