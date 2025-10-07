Gold durchbricht 4.000 USD - und Golden Cross könnte Australiens nächste Goldentdeckung in der Pipeline haben!

Anzeige / Werbung

Der 6. Oktober 2025 könnte als der Tag in die Geschichte eingehen, an dem Gold parabolisch wurde.

Diese Veröffentlichung erfolgt im Auftrag von Golden Cross Resources Ltd. (WKN: A4134N)

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser -

die Gold-Futures haben soeben zum ersten Mal in der Geschichte die Marke von 4.000 USD pro Unze durchbrochen - angetrieben von einer perfekten Sturmfront: politischem Stillstand in den USA, schwindendem Vertrauen in Fiat-Währungen und eskalierenden geopolitischen Krisen in Frankreich und Japan.

Der Spotpreis für Gold lag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 3.976,94 USD - ebenfalls ein neues Allzeithoch.

Während die meisten Anleger noch überlegen, was das für ihre Portfolios bedeutet, positionieren sich einige wenige bereits gezielt auf das nächste große Breakout.

Und genau hier kommt Golden Cross Resources ins Spiel.

Dieser kaum bekannte Goldexplorer bohrt derzeit in einem der aussichtsreichsten Goldkorridore der Welt - direkt neben einer der bedeutendsten Goldentdeckungen der jüngeren australischen Geschichte.

Mit nur etwa 70 Millionen ausstehenden Aktien und einer Bewertung, die immer noch unter dem Radar fliegt, entwickelt sich Golden Cross zu einer der spannendsten asymmetrischen Goldwetten des Jahres 2025.



Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Makroexplosion: Gold ist jetzt eine 4.000 USD/Unze-Vermögensklasse

Der Goldmarkt hat gerade den explosivsten Move seit über einem Jahrzehnt geliefert:

Futures durchbrechen erstmals 4.000 USD/Unze

Gold +50% Year-to-Date

Safe-Haven-Nachfrage explodiert - bei Privatanlegern wie Institutionen

Citadel-Gründer Ken Griffin: "Gold wird mittlerweile als sicherer als der Dollar angesehen"

Warum?

Das geopolitische Umfeld:

US-Government Shutdown blockiert Wirtschaftsdaten

Fed wird voraussichtlich diesen Monat erneut die Zinsen senken

Frankreichs Premierminister tritt zurück → Haushaltschaos

Japan steht vor einem politischen Umbruch → Kapitalflucht in Gold

Trumps expansive Fiskalpolitik treibt die globale Entdollarisierung voran

Von Bloomberg bis Financial Times ist der Tenor klar:

"Wir betreten eine neue Ära - Gold ist jetzt der Hedge, nicht mehr der Dollar."

Und angesichts dieses historischen Anstiegs stellen sich Investoren die alles entscheidende Frage:



Wer hat die nächste große Entdeckung?

Southern Cross Gold (ASX: SXG): Der 2-Milliarden-Bauplan

Bisher lautete die Antwort: Southern Cross Gold (ASX: SXG) - das Unternehmen hinter der legendären Sunday Creek-Entdeckung im Lachlan Fold Belt, einer der goldreichsten Regionen Victorias.

Was Southern Cross erreicht hat:

3,6 Mio. Unzen Ressource @ 10,6 g/t AuEq

@ 10,6 g/t AuEq 1.400 Meter mineralisierte Streichlänge

März 2025: neues Explorationsziel von 2,2-3,2 Mio. Unzen bei 8,3-10,6 g/t AuEq - basierend auf nur zwei identifizierten "Ladders"

Aktuell notiert Southern Cross bei ca. 7,75 AUD je Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2 Mrd. AUD - der neue Goldstandard in Australien.

Aber die meisten Investoren übersehen etwas Entscheidendes…

Reedy Creek: Gleicher Gürtel, Gleiches Modell - aber 10x so große Oberflächenstruktur



Das Reedy Creek Goldprojekt von Golden Cross liegt nur 10?km nordöstlich von Sunday Creek - im selben epizonalen Goldgürtel, der auch Fosterville und Costerfield beherbergt.



Der Unterschied:

Über 1.350 historische Goldabbaustätten (vs. nur 6 bei Start von Sunday Creek)

(vs. nur 6 bei Start von Sunday Creek) 445 km² Projektfläche mit zwei bewilligten Explorationslizenzen

mit zwei bewilligten Explorationslizenzen Aktuelles 6.000-Meter-Bohrprogramm läuft

läuft Modernes Mapping und KI-gestützte Auswertung identifizieren 55+ Ladder-Ziele - gestapelte Quarzgänge mit hoher Goldchance

Das ist kein Hype. Das ist ein geologisches Analogon - und das Team dahinter hat bereits bewiesen, dass es liefern kann.

Das "Ladder"-Modell: Wie Southern Cross Gold fand - und warum Golden Cross es kopiert

Southern Cross' Erfolg basiert auf einem klaren Konzept:

"Testing the Ladder"

Dieses Modell fokussiert sich auf steil stehende, gestapelte Quarzadern - mit dem Potenzial, von einem einzigen Bohrpad mehrere hochgradige Treffer zu erzielen.

Sunday Creek erzielte mit nur zwei dieser Ladders einen der größten Explorationserfolge Australiens.

Golden Cross?

Hat bereits 55+ solcher Ladder-Ziele kartiert - durch LiDAR, historische Daten und moderne Tech.

kartiert - durch LiDAR, historische Daten und moderne Tech. Das entspricht einer Verzehnfachung des Potenzials - direkt neben einer bereits bewiesenen Multimilliarden-Ressource.

Historische Treffer zeigen Bonanza-Potenzial

Reedy Creek ist nicht nur Theorie.

Historische Bohrungen lieferten bereits:

11,0 ?m @ 31,4 g/t Au

2,0?m @ 174,4 g/t Au

Diese Bonanza-Gehalte sind weitgehend ungetestet - und das Unternehmen startet gerade ein 10.000?m Phase-2-Bohrprogramm.

Wenn nur einige der 55 Ziele liefern, könnte Reedy Creek die nächste Millionenunzen-Entdeckung werden - bei einem Goldpreis, der gerade Geschichte geschrieben hat.

Welcome Reef: Das vergessene Goldfeld wacht auf

Neben Reedy Creek startet Golden Cross auch erstmals Bohrungen bei Welcome Reef - einem historischen, kaum erforschten Goldfeld im selben Gürtel.

Warum Welcome Reef spannend ist:

Über 9.000 Unzen produziert @ 25 g/t Au im 19. Jahrhundert

im 19. Jahrhundert Nie mit modernen Methoden getestet

Mehrere hochgradige Strukturen und Alterationszonen

Mögliche Parallelen zu Reedy Creek

Die Bohrungen bei Welcome Reef haben begonnen - gleich mehrere Katalysatoren sind aktiv.

Strategische Expansion bei Welcome & Ti Tree

Golden Cross gibt weiter Gas.

Neben Reedy Creek und Welcome Reef hat man zusätzliches Land gesichert bei den Projekten Welcome und Ti Tree, um:

Kontinuität entlang der Streichrichtung zu sichern

Neue Explorationsoptionen zu schaffen

Zugang zu weiteren strukturellen Hochwertzonen zu erhalten

Ein strategischer Land-Grab, bevor der Rest des Marktes aufwacht.

Attraktive Struktur, Insider-Beteiligung & Volles Bohrtempo

Golden Cross bleibt mit ~70 Mio. Aktien eng strukturiert - davon 30% in Insider-Hand.

Das bedeutet:

Klare Kapitalstruktur

Starke Management-Alignierung

Frühphasen-Leverage bei steigender Goldstimmung

Das Bohrprogramm ist vollständig finanziert. Mehrere Ziele sind aktiv in der Umsetzung.

Warum Golden Cross Jetzt Der Nächste Breakout Sein Könnte

Faktor Southern Cross Gold Golden Cross Resources Modell Ladder-Quarzgänge Gleiches Modell, 10x mehr Ziele Historische Abbaustellen 6 1.350+ Marktkapitalisierung ~2 Mrd. AUD Noch niedriger 8-stelliger Bereich Bohrziele 2 Ladders 55+ kartiert Lage Victoria, Australien Victoria, Australien Bohrprogramm Erweiterung Phase-2: 10.000?m Makro Stark Gold über 4.000 USD/oz

Fazit: Verpassen Sie Nicht Das 4.000-USD-Fenster

Timing ist entscheidend.

Historisch gesehen bieten Frühphasen-Explorer nahe bedeutender Entdeckungen bei Rohstoff-Rallyes die größten Kurschancen.

Golden Cross bringt alles mit:

Top-Lage (10?km von SXG)

(10?km von SXG) Bewährtes Modell (Ladder-Targets)

(Ladder-Targets) Datenbasis (1.350 Abbaustellen, 55+ Ziele)

(1.350 Abbaustellen, 55+ Ziele) Aktive Katalysatoren (Bohrungen laufen)

(Bohrungen laufen) Und jetzt: ein Makro-Umfeld wie aus dem Bilderbuch.

Der Goldrausch ist zurück - und diesmal beginnt er in Reedy Creek.

WKN: A4134N | ISIN: CA3808871097

Mehr erfahren: goldencrossresources.com

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: US6516391066,CA39115A1075,CA8426851090,CA3808871097