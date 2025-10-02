Golden Cross macht sich bereit: 1.350 Goldabbaustellen, 55 Ladder-Ziele und ein historischer Volltreffer

Anzeige / Werbung

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser -

Golden Cross Resources (FSE: ZMLO) hat soeben etwas wirklich Bemerkenswertes bei seinem Reedy Creek Projekt in Victoria, Australien, bekannt gegeben:

Über 1.350 historische Goldabbaustellen identifiziert

Mehr als 55 gestapelte Quarzgang-Ziele ("Ladders") kartiert

Strategische Expansion in die Goldfelder Welcome Reef und Ti Tree mit laufender Erstbohrung

Und das Unternehmen nutzt exakt das gleiche Explorationsmodell, das Southern Cross Gold zu einer Erfolgsgeschichte mit 2 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung gemacht hat.

Der Markt wacht auf. Das ist nicht einfach ein Junior-Explorer. Das ist eine strukturelle Gelegenheit.



Wie Sunday Creek zur 2-Milliarden-Dollar-Erfolgsgeschichte wurde

Beginnen wir mit dem Erfolgsrezept - denn Golden Cross folgt ihm Schritt für Schritt.

Das Sunday Creek Projekt von Southern Cross Gold - mittlerweile eine der meistdiskutierten hochgradigen Goldentdeckungen Australiens - wurde durch Bohrungen unterhalb von nur sechs alten Goldabbaustellen entdeckt. Dieses kleine Signal an der Oberfläche führte zu etwas Großem:

Aktuelle Ressourcenschätzung: 3,6 Millionen Unzen Gold

Durchschnittsgehalt: 10,6 Gramm pro Tonne

Vererzter Streichbereich: 1.400 Meter

Und Southern Cross kam nicht zufällig zu diesem Ergebnis.

Sie verwendeten eine Strategie namens "Testing the Ladder" - eine Explorationsmethode, die auf steil einfallende, gestapelte Quarzadern abzielt, bei der mehrere hochgradige Treffer von einer einzigen Bohrplattform möglich sind. Schnell, effizient und extrem wirkungsvoll im richtigen geologischen Umfeld.

Bei Sunday Creek lieferten bereits zwei solcher Ladder-Strukturen ein Explorationsziel von 2,2 bis 3,2 Millionen Unzen bei 8,3-10,6 g/t AuEq (Stand: März 2025).

Solche Dichte sieht man selbst in Tier-1-Goldcamps nur selten.

Was passiert also, wenn ein Unternehmen wie Golden Cross 55 Ladder-Ziele identifiziert - über ein Gelände verteilt, das mit 1.350+ Goldabbaustellen übersät ist?

Die Antwort ist einfach: Es knallt.

Reedy Creek: 1.350 Abbaustellen = ein Feld voller Auslöser

Während Sunday Creek sechs Abbaustellen hatte, hat Reedy Creek über 1.350.

Kein Schreibfehler.

In einem Gürtel, der historisch für klumpiges, hochgradiges orogenes Gold bekannt ist - wo frühe Goldsucher mit Spitzhacken und ohne Technologie arbeiteten - sind diese 1.350+ Stellen mehr als nur Relikte.

Sie sind Datenpunkte - kartiert mit LiDAR, Satellitenbildern und Feldvermessung - und bilden ein hochauflösendes Overlay, wo Gold gefunden wurde, bevor moderne Exploration überhaupt begann.

Southern Cross nutzte 6 dieser Stellen, um eine 2-Milliarden-Dollar-Entdeckung zu machen.

Golden Cross hat 225-mal mehr Oberflächendaten - und mit KI-gestütztem strukturellem Targeting und Vektorisierung durch Arsen-Halos setzen sie auf Präzision statt Zufall.

Und das Beste daran: Es wird noch spannender.

55 Ladder-Ziele und es werden mehr - das ist erst der Anfang



Southern Cross's Ressource von 3,6 Millionen Unzen @ 10,6 g/t stammt aus nur zwei Ladder-Strukturen.

Golden Cross hat bereits 55 davon identifiziert.

Jede "Ladder" ist ein Ziel aus gestapelten Quarzadern: steil, parallel, vertikal ausgedehnt - mit der Möglichkeit, mehrere Treffer pro Bohrstandort zu erzielen. Solche Zonen entstehen durch vorhersehbare regionale Spannungen - die gleichen Kräfte, die Fosterville und Sunday Creek geformt haben.

Stellen Sie sich jede Ladder als ein freizulegendes Goldsystem vor.

Golden Cross hat nun ein fortschrittliches 3D-Strukturmodell über die gesamte Reedy-Creek-Zone erstellt. Mit Bohrorientierungen, Gangwinkeln, Pathfinder-Geochemie und sichtbarem Gold (bereits in Phase 1 bestätigt), testet das Unternehmen diese Ladders systematisch.

Und mit einem voll finanzierten 10.000-Meter-Phase-2-Bohrprogramm, das bereits läuft, muss der Markt nicht lange auf Bestätigung warten.

Welcome Reef: Historisches Goldfeld, moderne Bohrungen - zum ersten Mal überhaupt

Als ob Reedy Creek allein nicht ausreichen würde, visiert Golden Cross auch einen weiteren Schatz im Distrikt an:

Welcome Reef - ein historisch produktives Goldfeld, das noch nie mit modernen Methoden exploriert wurde.

Bis heute hat kein Vorbesitzer jemals eine Bohrerlaubnis erhalten, um in Welcome Reef zu bohren. Golden Cross ist das erste Unternehmen, das moderne Exploration in diesem historisch produzierenden Goldfeld vorantreibt.

Bereits im 19. Jahrhundert wurde hier hochgradiges Gold mit bloßen Händen und ohne Strukturwissen abgebaut. Heute liegt das Feld direkt über denselben Antiklinen, die auch Fosterville, Costerfield und Sunday Creek beherbergen.

Bergbauakten zeigen, dass zwischen Juni 1874 und September 1891 über 9.000 Unzen Gold aus dem Ah Mouy-Stollen bei Welcome Reef gefördert wurden - bei einem Erzgehalt von durchschnittlich 25 g/t Au aus 10.500 Tonnen Erz.

Historische Berichte vermerkten: Aderbreite und -länge nahmen mit der Tiefe zu, und die Gehalte blieben über die gesamte Erzkörperlänge konstant.

Golden Cross plant nun, unter diesen historischen Abbaustellen zu bohren - mit präziser Zielplanung basierend auf struktureller Kartierung, die aktuell bei Welcome Reef durchgeführt wird.

Welcome Reef: Die Keimzelle einer der größten Banken Australiens

Die Region Welcome Reef ist untrennbar mit Louis Ah Mouy verbunden - einem chinesischen Pionier-Prospektor, der 1851 nach Victoria kam.

Sein Erfolg bei Welcome Reef und angrenzenden Feldern legte den Grundstein für ein Vermögen, mit dem er später die Gründung der heutigen Westpac Bank mitfinanzierte - eine der größten Banken Australiens.

Seine Geschichte zeigt: Entdeckungen in dieser Region hatten schon immer wirtschaftlich transformative Wirkung.

Golden Cross kommentierte am 12. September 2025:

"Golden Cross hat offiziell das erste Diamantbohrprogramm bei Welcome Reef gestartet... basierend auf struktureller Analyse, Kartierung historischer Abbaustellen und Nähe zu Antiklinalzonen, die bekannte epizonale Weltklasse-Goldsysteme beherbergen."

Dies ist ein klassisches hochgradiges viktorianisches Setup - und zum ersten Mal in der Geschichte wird es getestet.

Das Potenzial ist nicht zu übersehen.

Strategische Expansion: Welcome Reef und Ti Tree

Als wäre das nicht genug, hat Golden Cross jetzt noch mehr Land gesichert.

Am 26. September 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass es neue Explorationsanträge gestellt hat, die strategische Erweiterungen der Goldfelder Welcome und Ti Tree abdecken.

Damit erhöht sich das gesamte Landpaket von Golden Cross auf 445 km² im Herzen von Victorias produktivster Goldregion.

Diese Erweiterungen wurden gezielt ausgewählt:

Sie liegen direkt auf Faltlinien und Antiklinalstrukturen

Sie beherbergen bekannte historische Goldabbaustellen

Sie verbinden bestehende Lizenzen zu einem zusammenhängenden Explorationskorridor

Warum das zählt?

Wer durchgehend Land kontrolliert, kontrolliert die Nachbarschaft - und das bedeutet eine höhere Bewertung in jeder Übernahmesituation.

