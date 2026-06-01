The following instruments on XETRA do have their first trading 01.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 01.06.2026
Aktien
1 SE0004635878 AB Sagax A
2 MX01GE0E0004 Gentera S.A.B. de C.V.
3 SE0000105397 Rederiaktiebolaget Gotland
4 SE0011985514 Upsales Technology AB
5 US34631F1021 Forgent Power Solutions Inc.
6 JP3860340003 Microwave Chemical Co. Ltd.
7 AU0000158594 PEXA Group Ltd.
8 KYG9463P1081 Wasion Holdings Ltd.
9 CA95810G1046 Western Digital Corp. CDR
10 GB00BTXVG712 Delta Gold Technologies Ltd.
11 US29390K1025 Enviri II Corp.
12 US9267113002 Quantum X Labs Inc.
13 KYG451391216 HiTek Global Inc.
14 US8112923094 SCYNEXIS Inc.
Anleihen/ETF
1 FR0014017RQ8 Agence Française de Développement
2 FR0014018Q93 Carrefour S.A.
3 FR0014018W12 Gecina S.A.
4 XS3317607060 RELX Finance B.V.
5 XS3394773538 Bank Polska Kasa Opieki S.A.
6 XS3395922506 BNG Bank N.V.
7 XS3396019336 Finnland, Republik
8 CH1548688246 Liechtensteinisches Pfandbriefinstitut AG
9 US636180BV21 National Fuel Gas Co.
10 US636180BW04 National Fuel Gas Co.
11 US636180BX86 National Fuel Gas Co.
12 US74251VAW28 Principal Financial Group Inc.
13 XS3317606419 RELX Finance B.V.
14 XS3384821834 Smith & Nephew PLC
15 ES0000012S22 Spanien, Königreich
16 XS3386634391 Triodos Bank NV
17 FR0014018VT2 Unédic
18 US92338CAP86 Veralto Corp.
19 FR0014018PB2 SCOR SE
20 DE000HEL0V94 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
21 IE000M284BG0 Invesco EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF - Acc
22 IE000Z6C4D62 Invesco EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF - Dist
23 IE0003B9KF87 Invesco EUR IG Corporate Bond Short Duration Active UCITS ETF - Acc
24 IE0003B9KF87 Invesco EUR IG Corporate Bond Short Duration Active UCITS ETF - Dist
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 01.06.2026
Aktien
1 SE0004635878 AB Sagax A
2 MX01GE0E0004 Gentera S.A.B. de C.V.
3 SE0000105397 Rederiaktiebolaget Gotland
4 SE0011985514 Upsales Technology AB
5 US34631F1021 Forgent Power Solutions Inc.
6 JP3860340003 Microwave Chemical Co. Ltd.
7 AU0000158594 PEXA Group Ltd.
8 KYG9463P1081 Wasion Holdings Ltd.
9 CA95810G1046 Western Digital Corp. CDR
10 GB00BTXVG712 Delta Gold Technologies Ltd.
11 US29390K1025 Enviri II Corp.
12 US9267113002 Quantum X Labs Inc.
13 KYG451391216 HiTek Global Inc.
14 US8112923094 SCYNEXIS Inc.
Anleihen/ETF
1 FR0014017RQ8 Agence Française de Développement
2 FR0014018Q93 Carrefour S.A.
3 FR0014018W12 Gecina S.A.
4 XS3317607060 RELX Finance B.V.
5 XS3394773538 Bank Polska Kasa Opieki S.A.
6 XS3395922506 BNG Bank N.V.
7 XS3396019336 Finnland, Republik
8 CH1548688246 Liechtensteinisches Pfandbriefinstitut AG
9 US636180BV21 National Fuel Gas Co.
10 US636180BW04 National Fuel Gas Co.
11 US636180BX86 National Fuel Gas Co.
12 US74251VAW28 Principal Financial Group Inc.
13 XS3317606419 RELX Finance B.V.
14 XS3384821834 Smith & Nephew PLC
15 ES0000012S22 Spanien, Königreich
16 XS3386634391 Triodos Bank NV
17 FR0014018VT2 Unédic
18 US92338CAP86 Veralto Corp.
19 FR0014018PB2 SCOR SE
20 DE000HEL0V94 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
21 IE000M284BG0 Invesco EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF - Acc
22 IE000Z6C4D62 Invesco EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF - Dist
23 IE0003B9KF87 Invesco EUR IG Corporate Bond Short Duration Active UCITS ETF - Acc
24 IE0003B9KF87 Invesco EUR IG Corporate Bond Short Duration Active UCITS ETF - Dist
© 2026 Xetra Newsboard