The following instruments on XETRA do have their first trading 01.06.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 01.06.2026Aktien1 SE0004635878 AB Sagax A2 MX01GE0E0004 Gentera S.A.B. de C.V.3 SE0000105397 Rederiaktiebolaget Gotland4 SE0011985514 Upsales Technology AB5 US34631F1021 Forgent Power Solutions Inc.6 JP3860340003 Microwave Chemical Co. Ltd.7 AU0000158594 PEXA Group Ltd.8 KYG9463P1081 Wasion Holdings Ltd.9 CA95810G1046 Western Digital Corp. CDR10 GB00BTXVG712 Delta Gold Technologies Ltd.11 US29390K1025 Enviri II Corp.12 US9267113002 Quantum X Labs Inc.13 KYG451391216 HiTek Global Inc.14 US8112923094 SCYNEXIS Inc.Anleihen/ETF1 FR0014017RQ8 Agence Française de Développement2 FR0014018Q93 Carrefour S.A.3 FR0014018W12 Gecina S.A.4 XS3317607060 RELX Finance B.V.5 XS3394773538 Bank Polska Kasa Opieki S.A.6 XS3395922506 BNG Bank N.V.7 XS3396019336 Finnland, Republik8 CH1548688246 Liechtensteinisches Pfandbriefinstitut AG9 US636180BV21 National Fuel Gas Co.10 US636180BW04 National Fuel Gas Co.11 US636180BX86 National Fuel Gas Co.12 US74251VAW28 Principal Financial Group Inc.13 XS3317606419 RELX Finance B.V.14 XS3384821834 Smith & Nephew PLC15 ES0000012S22 Spanien, Königreich16 XS3386634391 Triodos Bank NV17 FR0014018VT2 Unédic18 US92338CAP86 Veralto Corp.19 FR0014018PB2 SCOR SE20 DE000HEL0V94 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 IE000M284BG0 Invesco EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF - Acc22 IE000Z6C4D62 Invesco EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF - Dist23 IE0003B9KF87 Invesco EUR IG Corporate Bond Short Duration Active UCITS ETF - Acc24 IE0003B9KF87 Invesco EUR IG Corporate Bond Short Duration Active UCITS ETF - Dist