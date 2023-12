Besinnliche Woche...: Wochenrückblick KW 51-2023 - Festliche Stimmung aber Finanzmärkte im Winterschlaf!

Anzeige / Werbung

In der Woche vor dem Fest der Liebe verließen scheinbar schon einige Händler vorzeitig den Markt. Das spiegelte sich auch in den geringen Handelsvolumina und schmalen Spreads der wichtigsten Indizes wider.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

aufgrund des dünnen Handelsvolumen konnte die Wall Street relativ einfach seine Gewinne verteidigen und hätte es fast geschafft, seine Rekord-Jagd fortzusetzen.

Quelle: Wallstreet Online.de

Auslöser für die gute Stimmung waren die neuesten Zahlen, die eine Verlangsamung der Inflation bestätigten und eine sanfte Landung der US-Wirtschaft sowie Zinssenkungen im Jahr 2024 erwarten lassen.

Träge Börsen vor dem Fest!

In Erwartung der Weihnachtsfeierlichkeiten blieb der Aktienmarkt am Vorabend eines langen Wochenendes besonders träge. Für Spannung musste man sich zu den besten Bewegungen der Woche wenden. Die neuesten Inflationszahlen in den USA bestätigten den allmählichen Rückgang der Preisanstiege. Gleichzeitig schwächelte das US-BIP im dritten Quartal mit einem Anstieg von 4,9 %, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Jahr 2024 erhöht. Händler halten Ausschau nach Anzeichen für eine weiche Landung der US-Wirtschaft, die faktisch eine Rückkehr zu den Freuden des leicht verdienten Geldes ermöglichen würde.

Gold glänzt, Dollar schwächelt!

Am Freitag erreichte der Goldpreis den höchsten Stand seit fast drei Wochen, begünstigt durch einen fallenden Dollar und sinkende Anleiherenditen. Die Markterwartung einer aggressiven Zinssenkung hat sich verstärkt, mit Prognosen, die auf einen Fed-Schnitt im März und insgesamt 150 Basispunkten bis 2024 hindeuten.

Quelle: Onvista.de

Auch andere Edelmetalle verzeichnen Gewinne: Silber stieg um mehr als 1 % auf fast 24,60 USD pro Unze, Platin legte fast 2 % auf rund 980,- USD zu, und Palladium gewann rund 2,5 % auf annähernd 1.245,- USD.

Fazit und Ausblick: Weniger Daten, mehr Festlichkeit!

In der kommenden Woche werden natürlich weniger makroökonomische Daten erwartet. In den USA stehen der Richmond Fed Index (Mittwoch) und wöchentliche Arbeitsmarktdaten (Donnerstag) im Mittelpunkt. Viele westliche Börsen werden am Montag, dem 25. Dezember, geschlossen sein, und einige auch am Dienstag, dem 26. Dezember (insbesondere London, Paris, Zürich und Frankfurt). Lesen Sie hier unseren spannenden Wochenrückblick mit vielen weiteren interessanten Informationen rund um das Thema Rohstoffe.

Viele Grüße und noch schöne Feiertage

Ihr

Jörg Schulte

Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, Onvista.de, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com, Quellen: Marketscreener.com und eigener Research

