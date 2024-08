Gewitterfront zog auf...: Wochenrückblick KW 32-2024 - Nervöse Märkte im Sommer!

Anzeige / Werbung

In der vergangenen Woche war auf den Finanzmärkten wieder einiges los. Zunächst ein Cash und dann wieder aufwärts. Anleger brauchten wieder starke Nerven. Was kommt jetzt?

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

direkt zu Beginn der Woche sorgte die erste Zinserhöhung in Japan für Aufruhr. Der Nikkei-Index fiel stark, da der steigende Yen den japanischen Exportfirmen zusetzte. Dies markierte auch das Ende dessogenannten "Carry Trades', bei dem Investoren von niedrigen Zinsen in Japan profitierten. Nach dem Schock am Montag beruhigten sich die globalen Aktienmärkte dank positiver US-Arbeitsmarktdaten wieder. Diese Ereignisse unterstreichen die Nervosität, die derzeit auf den Märkten herrscht.

Schlussendlich konnte auf Wochenbasis der DAX sogar noch mit einem Plus von und 0,35 %, aus dem Handel gehen, während der Dow Jones und die Nasdaq100 etwa jeweils 0,4 % an Wert eingebüßt haben.

Die Sorgen um eine wirtschaftliche Abkühlung in den USA ließen etwas nach, da zwei positive Indikatoren veröffentlicht wurden. Zum einen lag der "ISM'-Dienstleistungsindex für Beschäftigungsbedingungen mit 51,1 Punkten über den Erwartungen. Zum anderen blieben die neuen wöchentlichen Arbeitslosenanträge unter der Schwelle von 250.000. Diese Nachrichten ermöglichten es den Aktienindizes, sich zu erholen, auch wenn die seit Wochen andauernde Korrekturphase in den USA und Europa weiterhin besteht.

Ebenso stiegen die Zinsen parallel zu den Indizes wieder an, verharren jedoch weiterhin an der 4 %-Marke für die 10-jährigen US-Staatsanleihen. In Deutschland bleibt der Bereich um 2,34 % bis 2,38 % für die 10-jährigen Bundesanleihen im Blick. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Anleiherenditen: Während fallende Renditen in einem Umfeld sinkender Inflation positiv für den Aktienmarkt sind, können sie bei Rezessionsängsten negativ wirken.

Sogar auf den Rohstoffmärkten setzte sich der Abwärtstrend fort. Nach der Bekanntgabe eines schwachen Caixin Manufacturing Index in China rutschten Rohstoffe in den negativen Bereich, was vor allem für die Preise von Industriemetallen nichts Gutes verheißt. Der Kupferpreis fiel in London auf rund 8.790,- USD pro Tonne, ein Rückgang von mehr als 20 % seit seinem Höchststand im Mai diesen Jahres. Ähnliche Entwicklungen zeigten sich bei Aluminium (2.275,- USD) und Zink (2.645,- USD).

Quelle: MinerDeck auf X

Gold hingegen stabilisierte sich bei 2.425,- USD und profitierte von Spekulationen über eine baldige Lockerung der Geldpolitik durch die US-Notenbank, die bis Jahresende die Zinsen mehrfach senken könnte.

Fazit: Eine laue Sommerzeit mit heftigen Schwankungen!

Zum Ende der Woche entspannte sich der Volatilitätsindex etwas, bleibt aber weiterhin auf einem höheren Niveau als in den letzten Monaten. Die Investoren sind noch immer angespannt, bei schwächeren Umsätzen in den sich dem Ende neigenden Sommermonaten.

Besonders hoffen die Marktteilnehmer auf eine moderate Entwicklung in den USA, ohne eine Rezession und ohne eine Überhitzung der Wirtschaft, so dass die Fed die Zinsen ab September wie geplant senkenkann.

In der kommenden Woche stehen allerdings auch wieder wichtige Daten an: die US-Erzeugerpreise am Dienstag und die Verbraucherpreise am Mittwoch sowie Einzelhandelsumsätze und die wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen am Donnerstag. Auch die Quartalszahlen von Unternehmen wie UBS, Henkel, Vestasund Adyen in Europa sowie Home Depot, Cisco, Walmart, Applied Materials und Deere in den USA werden mit Spannung erwartet.

Bei den Industrierohstoffen und den Edelmetallen sollte der Boden eingezogen sein, weshalb dieser Sektor gerade hervorragende Chancen bietet, wie Sie in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen können.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: marketscreener, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/.

