Mal etwas ruhiger angegangen: Wochenrückblick KW 43-2024 - Kampf der Zahlen vor dem Wahlkampf!

Erfolgreicher Start in die Berichtssaison! Bisher übertreffen die Unternehmenszahlen dies- und jenseits des Atlantiks zumeist die Erwartungen und Enttäuschungen werden knallhart bestraft.

dennoch hat die Volatilität an den Finanzmärkten zugenommen, wobei per Wochenbasis viele Indizes im Minus notieren. Den DAX erwischte es beispielsweise mit einem Minus von rund 1 %, während der Dow Jones sogar ein Minus von rund 2,7 % hinnehmen musste. Tech bleib weiter gefragt was den Nasdaq100 einen kleinen Zugewinn von rund +0,15 % bescherte.

Quelle: Onvista.de

Die kommenden Wochen dürften entscheidend sein, da die Tech-Giganten ihre Zahlen präsentieren und die US-Präsidentschaftswahlen immer näher rücken. Mit rund 50 Mega-Caps im Veröffentlichungsplan stehen in den kommenden Tagen einige Schwergewichte auf der Bühne. In den USA werden Alphabet, Microsoft, Tesla, Apple und Amazon ihre Quartalszahlen präsentieren, während in Europa unter anderem Novartis, HSBC, Schneider, Airbus, TotalEnergies und AB InBev folgen.

Die vergangene Woche verlief noch relativ ruhig. Ohne wichtige makroökonomische Impulse konzentrierten sich die Investoren vor allem auf die Unternehmensberichte. Die kommenden Wochen könnten nun wieder etwas spannender werden, wenn Schwergewichte wie Amazon, Apple und Microsoft ihre Zahlen vorlegen und damit womöglich den Takt für den Jahresendspurt bestimmen. Zusätzlich stehen am Freitag der monatliche US-Arbeitsmarktbericht sowie zunehmende politische Spannungen vor der Wahl am 5. November an - dicht gefolgt von der Fed-Sitzung am 7. November.

Anleihemarkt unter Druck!

Gleichzeitig ist die Volatilität am Anleihemarkt auf dem Höhepunkt, was die Nervosität der Anleger widerspiegelt. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen erreichte 4,26 % und durchlief damit ein klassisches "Fibonacci-Retracement' des Rückgangs zwischen Mai und September. Eine Verschnaufpause wäre hier sicherlich willkommen.

Blick auf die bevorstehenden Ereignisse - Kampf der Zahlen vor der Wahl!

In den USA stehen nächste Woche die erste Schätzung des BIP für das dritte Quartal (Mittwoch, 30. November), der PCE-Inflationsbericht (Donnerstag, 31. November) und der Arbeitsmarktbericht (Freitag, 1. November) im Fokus. Seit dem gestrigen Samstag gilt für die Fed-Mitglieder die Schweigeperiode vor der geldpolitischen Sitzung am 7. November. In Europa werden die Diskussionen über die Zinsentwicklung nach der Veröffentlichung der Oktober-Inflationsschätzung für Deutschland (Mittwoch) wieder an Fahrt aufnehmen. Auch die Bank of Japan wird am Donnerstag, ihre geldpolitische Entscheidung bekannt geben - eine Änderung der Zinspolitik ist jedoch nicht zu erwarten, da der Gouverneur bereits bestätigt hat, dass die Zinsen unverändert bleiben werden.

Rohstoffmarkt im Überblick: Stabilität mit verhaltenem Aufwärtspotenzial!

Quelle: MinderDeck auf X

?

Industriemetalle auf Warteposition.?Im Bereich der Basismetalle herrscht aktuell Ruhe - Kupfer und Blei bewegen sich in London seitwärts und notieren im Kassamarkt bei rund 9.510,- USD bzw. 2.070,- USD. Dagegen zeigen Zink und Aluminium etwas mehr Stärke und handeln bei 2.650 USD bzw. 3.174 USD. Der Markt wartet gespannt auf den nächsten Impuls, insbesondere auf den am 31. Oktober anstehenden chinesischen Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe. Dieser Index könnte neue Hinweise auf die Nachfrageentwicklung aus China liefern, einem der weltweit größten Rohstoffverbraucher.

Quelle: Onvista.de

Gold mit stabiler Unterstützung - langsamer, aber solider Anstieg!?Das Edelmetall Gold bleibt stabil unterstützt, auch wenn der Anstieg in den letzten Wochen eher verhalten verlief. Grund dafür sind die steigenden Anleiherenditen, die einen stärkeren Preisanstieg begrenzen.

Quelle: Onvista.de

Trotz dieser Bremse notiert der Goldpreis derzeit bei rund 2.745,- USD je Feinunze, ist aber seit Jahresbeginn um über 30 % gestiegen. Dieser signifikante Anstieg spiegelt die anhaltende Nachfrage nach sicheren Anlagen wider - ein Trend, der sich angesichts globaler Unsicherheiten und wachsender Inflationsängste fortsetzen sollte. Auch Silber hält sich nach dem rasanten Anstieg in den vergangenen Wochen weiterhin unglaublich stabil.

Fazit/Ausblick: Europas Zeitumstellung und ein Ausblick auf die kommende Woche!

Wichtiger Hinweis für Investoren: An diesem Wochenende stellt Europa auf die Winterzeit um, während die USA erst am folgenden Wochenende nachziehen werden. Die üblichen Handels- und Berichtstermine sind somit für eine Woche leicht angepasst. Mit einem turbulenten Mix aus Unternehmenszahlen, geopolitischen Spannungen und bevorstehenden makroökonomischen Daten geht es weiter auf das große Finale der US-Wahl zu.

Die Stärke der Rohstoffe lädt regelrecht zum Investieren ein. Lesen Sie in unserem folgenden Wochenrückblick, weshalb Investments in diesem Sektor gerade so interessant sind.

Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com,

