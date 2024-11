Spannendes Ereignis voraus...: Wochenrückblick KW 44- 2024 - Wahlen! Die Welt hält den Atem an!

Anzeige / Werbung

Der Oktober endete mit fallenden Kursen. Gemischte Unternehmenszahlen und die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen verunsicherten offenbar die Investoren.

in der vergangenen Woche mussten die Aktienkurse teils größere Verluste hinnehmen, was die Indizes vor allem am Donnerstag in die Knie zwang. Ein etwas stärkerer Freitag konnte ein Teil der Verluste wieder aufholen.

In das Wochenende ging beispielsweise der DAX mit einem Minus von knapp 1,1 %, der Dow Jones mit einem Minus von 0,15 % und die Nasdaq100 mit einem Minus von 1,57 %.

Die kommende Woche ab dem 4. November verspricht, eine der bedeutendsten für die Finanzmärkte zu werden: Am Dienstag steht definitiv die Präsidentschaftswahl im Mittelpunkt, was die Zinsentscheidung der Federal Reserve am Donnerstag am Donnerstag beinahe in den Hintergrund rücken lässt.

Die Ruhe vor dem Sturm?!

Makroökonomische Indikatoren signalisieren weiterhin Spielraum für Zinssenkungen, vor allem im Westen. Sowohl in den USA als auch in Europa zeigen die Daten eine Abwechslung zwischen lauen und kühlen Werten, die nahe an einem zentralen Trend bleiben: eine allmähliche geldpolitische Lockerung bei kontrolliertem wirtschaftlichem Abschwung. Ziel ist es, die Kreditkosten zu senken, um die Wirtschaft rechtzeitig anzukurbeln. In Japan dagegen fährt die Zentralbank eine andere Strategie: Die Bank of Japan ließ die Zinsen am Donnerstag unverändert, deutete jedoch an, dass weitere Anhebungen wahrscheinlich sind.

Arbeitsmarktdaten in den USA liefern verwirrende Signale!

Die Schaffung neuer Arbeitsplätze in den USA brach im Oktober ein. Das Arbeitsministerium führte dies jedoch teilweise auf Streiks in der Luft- und Raumfahrtindustrie und auf Hurrikane im Südosten der USA zurück. Diese Faktoren erschweren es, eine klare Schlussfolgerung für die Zinspolitik der Federal Reserve zu ziehen, die nächste Woche ansteht. Dennoch erwarten fast alle Ökonomen eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte.

China: Positive Impulse aus der Industrie!

In Asien lieferte China die wohl größte Überraschung: Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe verbesserten sich im Oktober symbolisch und erreichten erstmals seit Monaten die Expansionszone. Pekings zahlreiche Konjunkturmaßnahmen tragen Früchte, wobei jedoch Investoren gespannt sind, ob sich dieser Trend in den kommenden Monaten fortsetzen wird.

Rohstoffmärkte - Das Warten auf die Entscheidung!

Der Markt für Industriemetalle blieb vergangene Woche ruhig. Anleger befinden sich in einem Spannungsfeld zwischen wachsender Risikoaversion im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen und den positiven wirtschaftlichen Signalen aus China, das eine leichte Erholung seines Industriesektors zeigt.

Kupfer hält sich stabil bei rund 9.500,- USD pro Tonne im Spotpreis. Gold bleibt auch weiterhin stabil und handelt bei rund 2.735,- USD.

Fazit/Ausblick:

Die Märkte stehen vor einer der spannendsten Woche seit langem da sie die Richtung der globalen Wirtschaft entscheidend beeinflussen könnte. Die US-Präsidentschaftswahl wird das bestimmende Ereignis sein, während die Fed-Zinsentscheidung am Donnerstag ebenfalls im Fokus steht. Mit einer Mischung aus politischen Spannungen, wirtschaftlichen Unsicherheiten und makroökonomischen Herausforderungen bleibt das Marktumfeld hochspannend.

Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/.

